Nőtt a Takarék Jelzálogbank nyeresége

A kedvezőtlenebb első féléves gazdasági környezet ellenére is.

A Takarék Jelzálogbank üzleti stratégiájának alapeleme a folyamatos kibocsátói jelenlét a piacon, ami a Takarék Csoport mellett a refinanszírozott partnerkör JMM-megfelelését is biztosítja.

„A jelzálogbanki működés a szigorú jogszabályi keretek miatt kockázati szempontból jól védett. A jelzáloglevelek mögött többszörös biztosíték áll, nem véletlen, hogy az állampapír után nemzetközi szinten a jelzáloglevél számít az egyik legbiztosabb értékpapírnak” – mondta Dr. Nagy Gyula, a Takarék Jelzálogbank Nyrt. vezérigazgatója. „Bízunk benne, hogy a világméretű járvány elmúltával gyorsan fellendül a magyar gazdaság, és ez a jelzáloghitel-finanszírozás további bővülésében is megmutatkozik.”

A koronavírus globális elterjedése 2020 márciusában elérte Magyarországot, és a pénz- és tőkepiacon is jelentős gazdasági turbulenciát okozott. A válság, a lakáshitelek iránti kereslet csökkenése miatt, kivárásra ösztönözte a jelzáloglevél-kibocsátókat, így a Takarék Jelzálogbankot is. A kormányok és jegybankok világszerte egymás után hozták a mentőintézkedéseket a lakossági, vállalati szereplők és a gazdaság egészének védelmében.

„A Takarék Csoport megújulásának sikerét mutatja, hogy a letisztított portfolióval működő Takarék Jelzálogbank a világjárvány okozta sokk ellenére is növelte eredményét. Azon dolgozunk, hogy az egyik legnagyobb hazai jelzálogbankként a mostani válsághelyzetben is segítsük kereskedelmi banki partnereinket, ezzel hozzájárulva a gyors gazdasági fellendüléshez” – mondta Vida József, a Takarék Jelzálogbank elnöke.

