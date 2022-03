Offshore bankszámla: miért jó és hogyan nyitható?

Mit jelent az offshore kifejezés?

Az offshore kifejezés „parton kívüli"-t jelent. Ez lényegében szó szerint megegyezik az offshore cégek működésével: olyan külföldi vállalkozásokról van szó, amelyek a bejegyzett országban nem végeznek üzleti tevékenységet. Szaknyelven kevésbé használt fogalom az offshore, helyette az International Business Company (IBC) a jellemző elnevezés.

Az adóparadicsomok célja, hogy külföldi vállalkozásoknak nyújtson kedvező feltételeket, ezzel segítse a helyi gazdaság fellendülését is. Az offshore országokban ugyanis általában hiány van a mezőgazdasági és ipari bevételekből, amit a más államokból „toborzott” adóbevételekkel tudnak leginkább kompenzálni. A vállalkozók szintén jól járnak, hiszen kevesebb adót kell befizetniük, illetve több esetben a beszámolási, bevallási és jelentési kötelezettségek alól is mentesülnek.

Az offshore bankszámla ehhez igazodva olyan számla, amit különböző adóparadicsomokban hozhatunk létre. Egyes országokban a banki és cégjogi szabályozások egyszerűbbek és kedvezőbbek, ezért ezeket a helyszíneket érdemes megcélozni offshore bankszámlanyitás során.

Az offshore bankszámla előnyei

Egy offshore bankszámlának számos előnye adódik. Elég az aktuálisan zajló orosz-ukrán háborúra gondolni, ahol a teljes nemzetgazdaság is veszélybe került, vagy ennek a hatására kialakult válságra, amikor egyes országokban számlákat fagyasztanak be. Az emberek ilyenkor gyakran nem férnek hozzá a saját pénzükhöz.

A nehéz időkben kifejezetten előnyös egy külföldi, távoli bankszámla. Amennyiben offshore bankszámlával rendelkezünk, csökken a politikai környezet miatti kockázat. Egy, az egész országot negatívan érintő esemény bekövetkezése esetén így lesz egyfajta menekülőút a számlatulajdonosoknak. Ebben az esetben nem kell attól félni, hogy a hatóságok befagyasztják a bankszámlát. A rossz szándékú üzlettársak, korábbi házastársak sem férhetnek hozzá az egyenleghez. Így lesz egy teljesen különálló, a hazai helyzettől és hozzátartozóktól független bankszámla, amihez bármikor hozzáférhetünk.

Az tehát jól látható, hogy biztonsági és védelmi szempontokat mérlegelve megéri offshore bankszámlát nyitni. Arról nem is beszélve, hogy csökken a valutakockázat, magasabb kamat jár a pénzünk után és az egyik legnépszerűbb előnyről nem is beszélve, magáról az adóoptimalizálásról. Gyakori kérdés, hogy mennyire biztonságosak az offshore bankok. Az offshore bankok ritkán mennek csődbe is, hiszen nem végeznek hitelezési tevékenységet. A pénzintézetek nagy hangsúlyt fektetnek az ügyfelek számláinak védelmére. Amiatt sem kell aggódni, hogy illegális tevékenységről lenne szó, de érdemes offshore szakértők segítségével elindulni.

Offshore bankszámlanyitás lépései

Offshore céget és bankszámlát ügynök segítségével indíthatunk. Maga a cégalapítás és a számlanyitás egyszerű folyamat. Bizonyos költségekkel azonban számolni kell, idetartozik az ügynöki munkadíj, a céges dokumentumok, illetve az ügyintézési díjak is. Az offshore tanácsadás azonban hosszú távon is segít elkerülni a buktatókat és naprakész tudást biztosít a jogi- és gazdasági folyamatok változásában.

A Crystal Worldwide Group egy nemzetközi üzleti tanácsadó cég, amely adótervezési, vagyonvédelmi és állampolgársági megoldásokra szakosodott. Magyarországon kevés cég foglalkozik kifejezetten offshore tanácsadással. A CRWW szakértői feltérképezik a törvényes offshore lehetőségeket az ügyfelek cégstruktúrájának megfelelően. Így pedig elérhetővé válik az optimális adózási forma. Fontos szempont továbbá, hogy az offshore bank olyan országban legyen bejegyezve, amely politikai és gazdasági értelemben is megbízhatónak minősül.

