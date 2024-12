Szerény pluszban a vasi százak

Összességében elmondható hogy a legeredményesebb Vas vármegyei vállalkozások a nehezített piaci körülmények és csökkenő létszámuk ellenére is növelni tudták mind a magyarországi, mind az exportértékesítésükből származó árbevételüket, azonban a növekvő költségeik miatt a 2022-ben elért kimagasló eredménynek 2023-ban csupán kétharmadát sikerült elérniük. (MTI)

A vasi top 100-ak által 2023-ban együttesen több mint 96,3 milliárd forint értékű beruházást hajtottak végre vállalkozásaiknál, 6,6 százalékkal kevesebbet, mint az előző évben, fejlesztéseik átlagos értéke így is meghaladta az 1 milliárd forintot, de csupán 15 vállalkozásnál volt ennél jelentősen magasabb.

A ZÁÉV-nél az ötödével kisebb bevétel mellett is nagyot javult a jövedelmezőség, viszont csak a hivatalos infláció felét kiadó béremelést hajtottak végre.

Kapcsolódó cikk Áttolta a sokmilliárdos profitot osztalékba Mészáros Lőrinc zalai cége A ZÁÉV-nél az ötödével kisebb bevétel mellett is nagyot javult a jövedelmezőség, viszont csak a hivatalos infláció felét kiadó béremelést hajtottak végre.

A legmagasabb árbevételt 2023-ban is egy közútijármű-, járműmotor-alkatrészeket gyártó vállalat, a Schaeffler Savaria Kft. érte el 371,9 milliárd forint nettó árbevételt elkönyvelve, 11,4 százalékkal múlva fölül saját egy évvel korábbi eredményét.

A száz legeredményesebb Vas vármegyei vállalkozás nettó árbevétele 2023-ban együttesen meghaladta az 1915,5 milliárd forintot, amely csupán 1,3 százalékkal volt több, mint az azt megelőző évben, de a 2022-es TOP 100-akét is csak 1,7 százalékkal múlta fölül – olvasható a TOP 100 Vas vármegye című kiadványban.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!