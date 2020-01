Szeretik a kkv-k az intézményi kezességvállalást

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és a Századvég közös kutatása szerint a hazai kkv-k beruházási kedve 2017 óta nem lanyhul, és az egyéb források mellett a bankhitelek továbbra is kedvelt finanszírozási formának számítanak a körükben. Ennek ellenére a szektor hitelpenetrációja elmarad az EU és a V4-ek átlagától is.

Az interjú a Piac & Profit magazin október-novemberi számában jelent meg.

A Piac & Profit magazint keresse az újságárusoknál, ha lépést akar tartani a legfrissebb üzleti és társasági trendekkel! Az aktuális számot online is megrendelheti, vagy válassza az éves előfizetést! Megrendelés és előfizetés >>

A Garantiqa által nyújtott intézményi kezességvállalásnak nagyon fontos szerepe van a hazai kkv-k hitelfelvételének elősegítésében, és a társaság első féléves adatai szerint a cégek ezzel élnek is. Az eredményekről dr. Búza Éva vezérigazgatót kérdeztük.

Dr. Búza Éva Dr. Búza Éva

Egyre többször hallani arról, hogy a gazdasági növekedés üteme csökkenhet. Az önök tevékenységén azonban még nem látható ez a várakozás: a Garantiqa tavaly fennállása legsikeresebb évét zárta.

– Egyelőre pontosan ez a helyzet. 2018-ban már minden ötödik kkv-hitelhez a mi kezességvállalásunk kapcsolódott, az idei első féléves adatok szerint pedig a társaság kezességvállalásával 961 milliárd forintnyi hitel jutott több mint 40 ezer hazai vállalkozáshoz, ami 17 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. A közelmúltban pedig már átléptük az 1000 milliárdos határt.

Mitől ennyire népszerű a kezességvállalás a hazai kkv-k körében?

– Nyilvánvaló, hogy az elmúlt évek gazdasági növekedése és a látványos GDP-bővülés a hazai kis- és középvállalati szektor számára is kedvező környezetet jelentett és jelent a fejlődéshez. Továbbra is magas a hitelezési dinamika, a Garantiqa kezességvállalása pedig valóban komoly segítséget jelent a vállalkozásoknak abban, hogy a bankjaiktól forrásokhoz jussanak. Minden hazai kereskedelmi bankkal és takarékszövetkezettel kapcsolatban állunk, így a kezességvállalásunk nagyon könnyen és gyorsan elérhető a vállalkozások számára. Évek óta fejlesztjük a termékeinket és folyamatainkat, díjaink kedvezőek, sőt bizonyos esetekben még állami díjtámogatás is kapcsolódik hozzájuk. A bankokkal közösen alakítottuk ki digitalizált kezességvállalási folyamatunkat, hogy a kezességvállalásunk igénybevétele ne jelentsen plusz adminisztrációs terhet a hiteligénylőknek. Szintén a digitalizált infokommunikációs rendszerünk és a standardizált folyamataink tették lehetővé a kezességvállalás átfutási idejének átlag másfél napra csökkentését. Tavaly januártól a portfóliógaranciát is bevezettük, ahol átfutási idő nélkül történik meg a kezességvállalásunk. Minden fejlesztésünk azt a célt szolgálja, hogy az intézményi kezességvállalással minél több olyan életképes és fejlődni akaró vállalkozást támogassunk, amelyek e nélkül nem tudnának hitelhez jutni.

Ha tehát a vállalkozás bármilyen okból nem lenne hitelképes, vagy nincs elegendő fedezete a hitel mögé, akkor jöhet a Garantiqa kezességvállalása, és megkaphatja a hitelt a bankjától.

– Leegyszerűsítve a dolgot, erről van szó, legalábbis, ami a hitelek fedezetét illeti. Ezzel együtt fontos gazdaságpolitikai elvárás velünk szemben, hogy az intézményi kezességvállalás addicionalitását növeljük, ami a kockázatosabb vállalati szegmens forráshoz jutásának elősegítését jelenti. Az eredményeink szerint erre igény is van.

– s. o. –