Szigorítás az üvegvisszaváltásnál: már a bónt sem lehet akármikor felhasználni

Emellett a MOHU a köztisztasági cégekkel közösen más megoldásokon is dolgozik a visszaváltási rendszer problémáinak enyhítésére. Tervezik például a köztéri kukákra palacktartók kihelyezését, amelyek lehetővé tennék a kiürült palackok gyűjtését és visszaváltását anélkül, hogy azok a közterületeken hulladékként halmozódnának.

Ez az új szabályozás a MOHU korábbi szigorítását követi, amely nemrégiben az egy tranzakció során kifizethető visszaváltási limitet csökkentette 9 ezerről 5000 forintra. Ez a lépés az Országos Kereskedelmi Szövetség javaslatára történt, amelyet a szövetség főtitkára is üdvözölt.

A Pénzcentrum értesülései szerint újabb szigorítást vezettek be a palackvisszaváltási rendszerben: a fóti Auchanban mostantól csak 15-30 perccel a bón kiadását követően lehet azokat beváltani. Az áruházlánc egyelőre nem reagált a Pénzcentrum megkeresésére, így nem ismert, miért van szükség erre a késleltetésre, illetve hogy az összes üzletükben bevezetik-e ezt az intézkedést. Azonban felmerült, hogy a változtatás mögött a rendszer működési problémái vagy fejlesztési igények állhatnak.

