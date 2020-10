Hernádi Zsolt főtulajdonos lett a MOL által agyonszponzorált Fehérvár FC ügyvezetőjének cégében

Ha ez még lehetséges, akkor még szorosabb lett a kapcsolat Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója és a székesfehérvári focicsapat (MOL Fehérvár FC) mögött álló gazdasági társaság, a Garancsi István által tulajdonolt Fehérvár FC Kft. között. Az olajipari milliárdos üzletember ugyanis idén július közepén többségi tulajdonos lett a VÁLL-EGON Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft.-ben, ahol Balogh Attila Levente a kisebbségi tulajdonos. Balogh Attila Levente pedig 2013 áprilisa óta a MOL Fehérvár FC ügyvezető igazgatója.

A focicsapat ügyvezetőjének és a gyémántfokozatú főszponzor vezérének tehát közös cége van. Maga a VÁLL-Egon Kft. nem tűnik túl aktívnak: legalábbis 2015 óta nincs egy fillér bevétele sem, ellenben folyamatosan veszteséges, igaz, a 2017-es közel félmillió forintos veszteséget 2019-ben sikerült 46 ezer forintos veszteségre redukálni. Ebben a cégben látott tehát valamiért fantáziát Hernádi Zsolt.

A Mol-vezér nem tétlenkedett, hiszen az ingatlanos cégnek rögtön áttette a székhelyét az Esztergomhoz közeli Dág településre. Ez nem ismeretlen vidék Hernádi Zsoltnak, hiszen itt székel egy másik cége is, a GETE Völgye Zrt. A két Hernádi-céget pedig a cégvezető személye is összeköti, hiszen a GETE Völgye vezérigazgatója és a VÁLL-Egon ügyvezetője is Szilágyi György.

Vettek egy kis földet

A Dág melletti Csolnokon lakó cégvezető neve pedig 2015-ből lehet ismerős. A vs.hu írta meg, hogy Szilágyi György a Komárom-Esztergom megyei állami földárverések nagy nyertese, 252,7 hektárt vihetett el 287,3 millió forintért. Vett földet Dágon, Csolnokon, Sárisápon és Leányváron is. Szilágyinak akkor a cégnyilvántartás szerint a GETE Völgye vezetése volt az egyetlen céges tisztsége, tulajdonosként sem mutatták más társaságban. Most már a VÁLL-Egon is a neve mellett szerepel.

Lehet, hogy csodát tesz az évek óta bevétel nélkül működő céggel is. A GETE Völgye ugyanis a regnálása alatt szépen fejlődik, bár Hernádi Zsolt nem ebből lett milliárdos. A Dágra bejegyezett agrárvállalkozást 2013-ban alapították, a cégadatok alapján csak 2015-ben kezdett működni, és a 2015-ös és 2016-os beszámolók szerint szerény, körülbelül egymillió forintos nyereséget tudott elérni. Tavalyi beszámolója még nem ismert, de 2018-ban 143,5 millió forintos forgalom mellett közel 6 millió forintos profit jött össze. Ebben a a fejlődésben az is szerepet játszhatott, hogy a Mol elnök-vezérigazgatójának cége még 2017-ben 93 millió forint támogatást nyert el az Európai Unió vidékfejlesztési programjából.

Hernádi Zsoltnak persze nem csak MOL Fehérvár FC ügyvezetőjével, hanam a tulajdonosával, Garancsi Istvánnal is van közös cége. Lapunk írta meg a nyáron, hogy Csányi Sándor részvényes volt a levezető elnök, Garancsi István részvényes a jegyzőkönyv-vezető és Hernádi Zsolt részvényes pedig a jegyzőkönyv-hitelesítő az A8 Palace Hotel Zrt. április 28-i közgyűlésén, ahol a három tulajdonos 498,9 millió forintos adózott eredménnyel elfogadta a cég 2019-es beszámolóját.

A Fehérvár FC és a névadó főszponzor MOL kapcsolata pedig igazán gyümölcsöző, így nem csoda, hogy Hernádi a focicsapat ügyvezetőjével és tulajdonosával is közös vállalkozásban igyekszik egyről a kettőre jutni. Lapunk írta meg, hogy a Fehérvár FC Kft.-nél a szponzori és reklámbevételek 7,7 milliárdra emelkedtek 2019-ben a korábbi valamivel több mint 5 milliárd forint után. Így végeredményben 3,78 milliárdos nyereség jött ki év végén az előző évi 3,8 milliárd után. Megkeresésünkre a MOL nem kívánt reagálni.