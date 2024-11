A trieszti kikötő feketére satírozott napja

A megbízást elnyerő PricewaterhouseCoopers feladata az volt, hogy „egy műszakilag megvalósítható és kereskedelmi szempontból előnyös fejlesztési tervet és üzleti modellt” mutasson be. Tavaly augusztusban közadatigénylésben az Átlátszó kikérte a dokumentumot, az Adria Port Zrt. azonban döntéselőkészítésre és üzleti titokra hivatkozva nem adta ki. Az oknyomozó portál panaszt tett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, s ennek hatására az állami cég most végre megküldte a trieszti kikötő hatástanulmányát. Viszont a nagy részét kisatírozták feketével — számol be róla az Áltátszó.

A 192 oldalas hatástanulmányból 167 oldalt teljesen, 7-et pedig részlegesen kisatíroztak feketével.

A trieszti Canal Grande csak kisebb hajókat vár

Fotó: Wikipédia

A teljesen kitakart oldalaknak csak a fejlécét nem feketézték be, a részlegesen kitakart oldalak között pedig ott van rögtön a tanulmány címlapja és a tartalomjegyzék is. A dokumentum ugyanis összesen 14 fejezetből áll, de ebből 2 szupertitkos lehet, mert nem csak magában a tanulmányban, de még a tartalomjegyzékben is kitakarták a nevüket.

Az egész dokumentumból csupán 18-at nem satíroztak ki feketével, de ezekből nem is derül ki semmi lényeges: csak az egyes fejezetek címével (kivéve a 2 szupertitkosat) feliratozott stockfotókat, illetve a vonatkozó EU-s és olasz jogszabályokat tartalmazzák.

A kikötő

Szijjártó Péter külügyminiszter 2019 nyarán jelentette be, hogy „egy 300 méter hosszú partszakasszal rendelkező 32 hektáros területet vásárolt meg Trieszt kikötőjében 31 millió euróért, 60 éves koncessziós szerződés keretében”. A területen korábban olajfinomító működött, ami jelentős szennyezést hagyott maga után. Ráadásul se kikötő, se logisztikai központ nincs a telken.

A kormány öt évvel ezelőtt, 2019 őszén hozta létre az Adria Port Zrt.-t a trieszti projekt megvalósítására. Ez a vállalat vette meg az olaszországi területet, valamint az arra 2074-ig érvényes kikötői koncessziót — idézi fel a portál.