Újabb cég jutott milliárdokhoz az MNB programjában

A Scope már tavaly minősítette a céget, akkor a B+ besorolást pozitív kilátás mellett adta meg, ezt azonban most stabilra módosította. A kilátásmódosítás oka, hogy a Vajda-Papír a megnövekedett igények miatt már év végén belefogna a bővítésbe, gépbeszerzésbe. Az alappapírgyártó gépet konyhai papírtekercsek, papírzsebkendők és papírszalvéták nyersanyagainak előállítására használják, aminek a jövőbeni jövedelmezőségi ráta szempontjából is pozitívnak kell lennie. A beruházást főként hitelekkel finanszírozza, vagyis a tőkeáttétel, a Scope-korrigált adósság / EBITDA alapján mérve, középtávon nem valószínű, hogy négyszeres alatt marad.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

A Scope hitelminősítő megjegyezte, hogy a B+ kibocsátói minősítés megerősítése a hitelmutatók javulását jelzi. A 2020 első félévi árbevétel növekedése a 2019-es szinthez képest még a várakozásokat is felülmúlta, amit a termelési egységek kapacitásának bővülése és a Covid-19 által a beszámolási időszakban előidézett kezdeti „vásárlási őrület" tett lehetővé. A Scope az EBITDA erőteljes növekedését várja idén (a magasabb exportértékesítéseknek köszönhetően), pozitív szabad működési cash flow-val és négyszeres tőkeáttételi hányaddal. A magasabb értékesítési volumen mellett a vállalat működésére kedvezően hatnak az alacsonyabb alapanyag-árak.

A Vajda-Papír jövőbeni fejlődési elvárása továbbra is az éves 10-15%-os forgalomnövelés, amelyet jellemzően az export piacokon kíván realizálni. Ezt a célt elsősorban az Ooops! márka termékek újabb országokba történő bevezetésével, valamint a meglévő piaci részesedés és disztribúció növelésével tervezi elérni a vállalat.

A Vajda-Papír jelenleg a dunaföldvári gyár bővítésének második ütemét készíti elő, melynek megalapozása a mostani kötvénykibocsátás, valamint újabb állami támogatást is igényel a beruházáshoz. A fejlesztés további 70 embernek biztosít munkát, és 70 000 tonna többletkapacitást jelent majd.

2014-ben a vállalat 1,8 milliárd forint értékű kapacitásbővítő nagyberuházást valósított meg, és a világ egyik legmodernebb higiéniai papírüzemének számító dunaföldvári gyárának fejlesztését 2018-ban fejezte be. A 15 milliárd forintos beruházáshoz 4,5 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásban részesült a nagyvállalati beruházási támogatási programból. A költségek mintegy 15 százaléka, csaknem 2,5 milliárd forint volt az önerő, a fennmaradó összeget hosszútávú, 7 és 10 éves futamidejű hitelekből finanszírozta a cég.

A higiéniai papírtermékek gyártásában Magyarországon piacvezető Vajda-Papír Kft. 11,2 milliárd forint értékben bocsátott ki kötvényt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Növekedési Kötvényprogramjában (NKP). A kötvénykibocsátásból származó forrásokból a cég a meglévő hiteleinek refinanszírozását tervezi annak érdekében, hogy sikeres működését és jövőbeni beruházásait, köztük dunaföldvári gyárának újabb bővítését megalapozza. A Scope Ratings hitelminősítőtől a Vajda-Papír Kft B+ besorolást kapott stabil kilátások mellett, és a társaság fedezetlen kötvényeit szintén B+ kategóriába sorolta be, ami az MNB által támasztott elvárásnak eleget tesz. A fix kamatozású, amortizálódó kötvény futamideje 10 év, a kötvény kupon mértéke pedig 3,5 százalék.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

Lapunk Minőségi Újságírás díjat kapott 2020. júliusában

TÁMOGASSON MINKET!