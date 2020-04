Újraindították, már két műszakban termel a fehérvári Denso

A Denso március 18-án jelentette be, hogy a koronavírus-járvány miatt tíz munkanapra leáll a székesfehérvári gyár, és a nyárra tervezett leállást hozza előre, ez alatt a munkavállalók bért kapnak, szabadságon lesznek. A március 21-től április 5-éig tartó leállást követően a limitált termelés április 6-án indult el.

Megemlítette, hogy a helyzet még mindig nem ideális, ugyanakkor határozottan jobb, mint korábban, mert a nyugat-európai autógyárak is "ébredeznek", bár ez egyelőre a rendelésállományukon nem látszik, feltehetően azért, mert a cégek beraktároztak alkatrészekből.

Szincsák Attila kereskedelmi és pénzügyi igazgató kedden az MTI megkeresésére elmondta, hogy ezen a héten a múlt heti munkavállalói létszám duplája, mintegy 1500 ember dolgozik, a többiek munkanapját a 12 havi munkaidőkereten belül áthelyezte a munkáltató. Jelezte, hogy a munkavállalókat "forgatják", így akik az előző héten dolgoztak, most pihenőnapon vannak.

