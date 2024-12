Baj van? Aggasztó dolgokat találtak a dubaji csokikban

A Lidl bármelyik üzletében visszaveszik, és blokk nélkül is visszafizetik az árát.

Kapcsolódó cikk Ha ilyen csokit vett, ne egyen belőle, vigye vissza! A Lidl bármelyik üzletében visszaveszik, és blokk nélkül is visszafizetik az árát.

A bevizsgált termékek öt különböző gyártótól származnak, volt köztük olyan is, amely törökországi gyárakban készült – ezekben például szezámmag nyomait találták meg, miközben ez a csomagoláson nem szerepel, így az erre az összetevőre allergiás fogyasztók nem is tudhatják, hogy nem szabadna enniük belőle.

A német élelmiszerbiztonsági hatóságok vizsgáltak be néhányat a tömeghisztéria övezte édességekből, és nem tetszett nekik, amit találtak.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!