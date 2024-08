Nincs jobb a magyar ginnél?

Kortyolt már valaha ferencvárosi koktélt? Ja, hogy nem ismeri Moldova György írásait? Igen, ez mostanában megeshet. Egy korszak sztárírója volt, de mára retro lett, pedig kiemelkedő művei részei a magyar kultúrának. Nos, Moldova „találmánya” volt az egy rész rum és két rész rum, jól összekeverve. Manapság rafináltabb koktélokat kortyol a magyar, újabban leginkább olyanokat, amelyeknek gin az alapja.

Méghozzá magyar gin! Régebben létezett egyfajta magyar whisky – anno a szocreál időkben, amikor efféle importra nem tellett a devizakeretből –, de ma már más az oka a hazai népszerűségének. A statisztikák szerint a gin a világpiac vezetője a magas alkoholtartalmú italok között. Ennek egyik oka, hogy sokféle koktél alapja, és mára a koktél trendi lett. Valószínűleg mindenki ivott már gintonikot, hogy csak a legismertebb fajtánál maradjunk.

Gyógyszerként használták

A gingyártásnak alapvetően nincs sok titka, erjesztett gabonák és növények lepárlásával állítják elő, de nélkülözhetetlen összetevő a boróka is. Bár elválaszthatatlanul kapcsolódik Nagy-Britanniához, Hollandiából származik. 1269-ben itt említik először egy újságban, mint a boróka gyógyhatású italát. A gyógyszertárakban árulták, és mindenféle egészségügyi problémát kezeltek vele

A krónika feljegyzett egy történetet arról, hogy a Királyi Haditengerészet a gint mésszel keverte a skorbut megállítására és a tengeribetegség leküzdésére. Amiben bizonyára az erős alkoholnak volt leginkább szerepe. A gin Angliába történő bevezetése ahhoz kötődik, hogy a Hollandiában állomásozó brit katonákat borókalikőrrel itatták, a „morál javítása” érdekében.

Hol kevertek először gintonikot?

A britek aztán úgy döntöttek, hogy erősen belevetik magukat eme ital gyártásába. Amely népélelmezési eszközzé vált, évszázadokkal ezelőtt a gin legalább négyszer kevesebbe került, mint egy korsó sör, és még a legszegényebb rétegek számára is megfizethető volt – tudjuk meg a Wikipediából. Évente fejenként 60 liter gint ittak meg az emberek! A trópusi brit gyarmatokon ginnel fedték el a kinin keserűségét, mert ez volt az egyetlen hatásos ellenszere a maláriának. A kinint szénsavas vízben oldották fel, ez a keverék volt a mai gintonik őse, bár a mai tonik sokkal kevesebb kinint tartalmaz, így sokkal kevésbé keserű.

A statisztikák szerint a gin a világpiac vezetője a magas alkoholtartalmú italok között

Fotó: Depositphotos

E koktél iránti rajongók száma újabban egyre nő. Vagy húsz éve kezdődött el az igazi hazai karrierje, hogy aztán mára ezt csak alapként használják a mixerek. Az ital népszerűségének egyik jele, hogy már saját rajongói blogjuk is van. Ahogy az egyik honlap fogalmaz, hivatásuk, hogy a gin izgalmas világát, sokszínűségét, az ital magyar rajongói számára is elhozzák. Ma már külön ginfesztivált is rendeznek Magyarországon. Az egyik online webáruház 400 félét árusít.

A pálinkafőzdék is ki akarnak hasítani egy szeletet a piacból

A honi erős szeszek gyártói sem tétlenkednek: Magyarország minden valamire való pálinkafőzdéjében megszülettek az első gin próbálkozások. Hogy miért? Mert az emberek ízlése, érdeklődési köre változik. Szeretik az újdonságokat. Néha mást is megkóstolnának. Sokan követik a divatot az italkultúrában is. Mi pedig szeretnénk egy modern, a változásokra, a legújabb technikákra, eljárásokra odafigyelő főzde lenni – olvasható az egyik hazai főzde honlapján.

A boróka az alap, de újabban az ouzo, a pastis, az abszint és társai révén ismert ánizsmag és édeskömény a ginnek is egyre inkább kedvelt összetevője – állítják a szakemberek. Idővel megjelentek a lágyabb, florális típusúak is, amelyek a kamilla, a levendula, vagy a bodza virágaira helyezték a hangsúlyt.

Tokajban is gyártják

De ezzel nincs vége a különleges írvilágú italoknak: a Hendricks Gin uborkát és bolgár rózsát tartalmaz, a Da Mihle Seaweed Gin nevéből is megállapíthatóan valóban tengeri hínárt tartalmaz, a dijoni Saffron Gin sáfrányt, a Hoxton Ginben domináns a kókuszdió és a grapefruit. Az American Few Gin erős tahitii vanília aromával hódít. A német Skin Gin hűvös marokkói menta és pink grapefruit keverékével van megbolondítva. A japán Ki No Bi Gin listáján pedig olyanok szerepelnek, mint a yuzu, a hinoki, a bambusz levél, a zöld sansho és a gyokuro tea.

Ami a leginkább meglepő – és térjünk vissza ezzel a hazai piacra –, hogy Tokaj nevű gin is kapható már, Bodrogkisfaludon készül, a Seven Hill Distilleryben. Hogy Tokajról nem elsősorban a gin jut eszünkbe? Lehet, de ez semmit nem ront az aszú hírnevén, amit egyébként is fel kéne rázni kicsit és 21. századi ruhába – marketingbe – öltöztetni.