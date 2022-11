Raskó György: nem hiszem, hogy Brüsszel pikkelne ránk

Beszélgetésünk napján jött ki a hír arról, hogy az Európai Parlament (EP) egyelőre nem javasolja az Európai Bizottságnak (EB), Magyarország kapja meg az uniós forrásokat. Mi sem volt természetesebb, mint hogy elsőként ennek a kommentálására kértük fel Raskó Györgyöt. Aki egyebek mellett nem tartotta helyesnek azt, hogy egyes ellenzéki pártok győzelemként értékelik az EP-s stopot, amely helyett szerinte az lehetne a megoldás, ha egy átlátható rendszerben ezeket a pénzeket olyan tendereken használnák fel, hogy az minden szempontból kielégítené az EB igényeit.

Az uniós agrárfronton jobb a helyzet. Bár a Bizottságnak e téren is voltak aggályai, elismerték, hogy az agrárpénzek eddigi folyósítása az EU-ban szokásos feltételekkel és átláthatóan történt. Más kérdés, hogy az Raskó György szerint problémát jelent, az uniós pénzek jelentős hányada a nagy gazdaságokhoz és a professzionális vállalkozókhoz került. „De szeretném eloszlatni azt a félreértést, hogy az agrárpénzek nem szociális segélyként érkeznek az uniós országokba, hanem az a céljuk, hogy növeljék a versenyképességet úgy, hogy közben állatjóléti és környezetvédelmi előírásokat is betart” – figyelmeztetett az agrárközgazdász. Hozzátéve,

Az viszont probléma, hogy túl sok uniós támogatás érkezik a növénytermesztők számára és ezzel a gazdák nagy része megelégszik, nem hajlandó intenzív gazdálkodásba bekapcsolódni, legyen szó kertészetről vagy állattenyésztésről.

Utóbbi hihetetlen mértékben zuhan, egyre kevesebben foglalkoznak állattartással, 2010 óta a harmadára csökkent az egyéni gazdák állattenyésztéssel kapcsolatos tevékenysége. Ezt az is előidézi, hogy a földterület egyre jobban szűkül,

Bár Raskó György meggyőződése, hogy élelmiszerhiány nem lesz, önellátóak vagyunk, felhívta a figyelmet arra, hogy régen nem ez volt a célja a magyar állattenyésztésnek, hanem az, hogy hozzon jelentős exportbevételt. Ám ma minden állatfaj esetében olyan mértékű a csökkenés, ami miatt jelentős importra szorul az ország, már nemcsak sertéshúsból, hanem baromfihúsból is. Olyan termékeink esetében, amelyekkel Európában egyedülálló módon versenyképesek voltunk, mint például a víziszárnyasok, olyan drasztikusan zuhant a tenyésztés, hogy gyakorlatilag

liba- és kacsahúsból is rövidesen importra szorul az ország. Sajtból már most is jelentős a behozatal, s a tojásból is egyre növekvő mértékű.