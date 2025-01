Rendkívüli intézkedéseket hoztak Orbán Viktor miatt, aki pontyot és garnélarákot is evett Indiában

A helyi sajtóra – a Kerala Kaumudira – hivatkozva az Index újabb részletekkel szolgált Orbán Viktor miniszterelnök indiai utazásáról.

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor Indiából: Makkegészséges vagyok. Ne reménykedjenek! Olyan hírek terjedtek, hogy Indiában kezelteti magát a kormányfő.

A kormányfő Álappuzsa városába érkezett feleségével, Lévai Anikóval és két lányával, valamint ötfős kíséretével együtt, és egy lakóhajós kiránduláson vesznek részt. Álappuzsát – vagy másik, korábbi nevén: Aleppi – a Kelet Velencéjeként is emlegetik (bár ugyanerre a címre még pár tucatnyi másik ázsiai város is igényt tart). A helyszínen gyakran többnapos lakóhajós utakat ajánlanak az utazási irodák, így könnyen lehet, hogy Orbán Viktorék is itt lesznek pár napig. A Kerala Kaumudi annyit mindenesetre közölt a cikkében, hogy „Orbán és családja kiélvezték Kuttanad [egy keralai régió, folyóvidék – a szerk.] és a Vembanad-tó szépségeit” és élvezettel fogyasztották „Kuttanad finomságait, köztük a pontyot és a garnélarákot”. Az indiai lap szerint Orbán Viktor Álappuzsa mellett két másik látványosságot, Athirappilyt és Vazhachalt is megcsodálja a családjával, mielőtt visszatérne Indiából Magyarországra január 16-án. Mindkét helyszín elsősorban a vízeséseiről ismert – Athirappily egyik vízesését India vagy Dél-India „Niagarájaként” is szokták emlegetni. Ezek szintén megtekinthetők alább.

A Kerala Kaumudi azt is közölte továbbá, hogy a helyi rendőrség és a titkosszolgálat rendkívüli intézkedéseket léptetett életbe Orbán Viktor látogatása miatt az álappuzsai rendőrfőnök utasítására. Orbán Viktor a tervek szerint január közepén tér vissza Indiából.