Balatoni helyett külföldi nyaraló: mikor éri meg?

Újra itt a nyár, új terveket szövögetünk a nyaralásról. A nyarat minden évben nagy vágyakkal és tervekkel várjuk. Sokak listáján már hosszú évek óta szerepel egy tengerparti otthon és ha jobban utánajárunk hamar kiderül, hogy nem is olyan elérhetetlen, mint ahogy azt elsőre gondolnánk. Az Ingatlantájoló összeállításából kiderül, mire érdemes figyelni!

Biztos, hogy van elég szabadidőnk arra, hogy egy külföldi ingatlant fenntartsunk?

Egy ingatlannal foglalkozni kell! Akkor is, ha 5, 30, 100 vagy 1000 km-re lakunk tőle. Míg egy egyetem közeli, kiadásra céljára vásárolt lakásba bármikor átugorhatunk, ha valamit el kell intézni, sőt a Balatonon is viszonylag gyorsan ott lehetünk, addig egy tengerparti nyaralóhoz kicsit hosszabb idő eljutni és valamivel többe is kerül mindez.

Külföldön nyaralót venni tehát két esetben éri meg:

1. Ha rengeteg a szabadidőnk, esetleg onnan is tudunk online dolgozni.

2. Ha van ott helyben valaki, akire rábízhatjuk az ingatlan folyamatos karbantartását, az ingatlannal kapcsolatos hivatalos ügyek intézését és kiadás esetén a vendégek fogadását. Erre viszont találhatunk kifejezetten erre szakosodott céget is.

Ma már van Magyarországon is van olyan külföldi eladó ingatlanokat kínáló cég, amely meghatározott összegért cserébe ezeket a feladatokat is vállalja, a kiadás lebonyolításában is segítségünkre lehet. Így a szolgáltatás igénybevételével akár itthonról, Magyarországról is intézhetjük ezt, akár magyar nyelven is.

Tisztában vagyunk vele, hogy mennyibe kerül az adott országban egy ingatlant fenntartani?

Egyértelmű, hogy egy ingatlannak akkor is vannak fenntartási költségei, ha éppen nem használjuk. És bár a rezsi költségek nagyjából hasonlóak lehetnek Európán belül, lehetnek olyan egyéb kiadások, amit mindenképp figyelembe kell vennünk. Magyarországon például minden ingatlan tulajdonosnak kommunális adót kell fizetnie, így más országokban is érinthetik az ingatlant különböző rendszeresen fizetendő adók.

Ingatlan vásárlásával együtt járó teendők

Ha az előző két pontot átgondoltuk, és úgy látjuk semmi akadálya annak, hogy csodaszép tengerparti nyaralót vásároljunk. Sőt már azt is sikerült eldöntenünk, hogy melyik országban szeretnénk vásárolni, akkor ideje megnézni, hogy az adott országban alapvetően milyen teendőink vannak, amik az ingatlanvásárláshoz szükségesek, és hogy milyen fizetési kötelezettségeink vannak, milyen illetékeket kell fizetni az ingatlan vételárának megfizetésén felül.

Külföldi ingatlan vásárlása esetén felmerülhet a kérdés, hogy nem jár-e túl sok erőfeszítéssel és nehézséggel az ingatlanvásárlás. Ebben az esetben azonban egy percig sem kell aggódnia, külföldi ingatlanokat már magyar iroda is kínál, mely az adás-vételhez kapcsolódó minden teendőről gondoskodik, sőt a kiadással kapcsolatos feladatokat is ellátja igény esetén, természetesen a teljes folyamatot magyar nyelven biztosítva.

Rendezett tulajdonviszonyok

Külföldi ingatlan vásárlásánál az egyik legeslegfontosabb szempont, hogy csak olyan ingatlant vegyünk meg, amelynek rendezett a tulajdonviszonya. Már csak emiatt is jó, ha van helyben olyan ismerősünk, aki ismeri a viszonyokat, tudja, hol kell utánajárni ezeknek a dolgoknak. De segíthet az is, ha olyan magyar ingatlanirodát bízunk meg, amelyik külföldi ingatlanok értékesítésével is foglalkozik, és ebben referenciákkal is rendelkezik, és ilyen céget ma már itt helyben, Magyarországon is találunk, így itthonról, magyar nyelven intézhetünk gyakorlatilag mindent.

Érdemes szétnézni például Spanyolországban, hiszen repülővel gyakorlatilag ugyanolyan gyorsan elérhető, mint Horvátország autóval és kedvező árai miatt igen kedvelt a magyar vásárlók körében. Ez a medencés villa ráadásul teljesen újszerű állapotban van, egyáltalán nem kell rá költeni.

Az ingatlan állapota

Bárhol vásárolunk, kiemelten fontos tényező az ingatlan állapota. Ám, míg a lakóhelyünk közelében ez inkább csak az ár-érték miatt lényeges, addig egy külföldi ingatlan felújítása időben, és költségekben is nagyobb terhet jelenthet, kivéve, ha olyan ingatlant választunk, amelyre lehetőleg jó ideig nem kell még költeni.