„Nettó átverés ez az új lakáshitel” – olvasói levél

Hiába az 5 százalékos áfa, nem minden lakás lesz a legjobb energetikai kategóriában, hogy felvehessék az új hitelt

Fotó: Mfor/Mester Nándor

„Mélyen tisztelt Aranyélet!

Ne gondolják már, hogy mindenki hülye ebben az országban és kettőig sem tud számolni! Nem maguknak szól ez, persze, hanem a nagyképű kormánynak és a bankoknak. Azt olvastam, hogy ez a januártól felvehető új lakáshitel majd sok embernek segít, mármint ezt papolja az összes miniszter meg a kiszolgáló propaganda. Egyes bankok is mintha lefeküdtek volna, de őket azért meg tudom érteni, ingyen nem nagyon akarnak pénzt adni.

Eleve micsoda dolog az, hogy mindenféle korlátozásokat vezetnek be a bankok és ehhez bólogat a kormány, amelyik rájuk hárítja az egész ügyet. Nekik kell kitalálni, hogyan adnak legfeljebb öt százalékra hitelt és főleg kinek, meg milyen lakásra. Kiderült, hogy ha valaki elmúlt 35 éves, akkor már nem jöhet szóba. Csak a legjobb energetikai besorolású lakásra lehet felvenni, ami nem lehet nagyobb mint 60 négyzetméter, és még azt is megszabták, hogy 1,2 millió forintnál kisebbnek kell lennie a négyzetméterárnak. Még azt is olvastam, hogy a bankok nagy kegyesen nem számítanak fel díjakat.

Nettó átverés ez az egész, kész röhej! Az én fiam tavaly volt 35 és még nálunk lakik. Már régóta külön akart menni, de csak mostanában léptették elő a munkahelyén, így magasabb lett a fizetése és elkezdett gondolkozni a hitelen. Az önrészt mi és a családunk más tagjai adták volna össze, de így most erről lemaradt. A fiam barátnőjének a családja nem sokat tud segíteni, nem telik nekik, de ez nem az ő hibájuk.

Ez ez energetikai besorolás is nagy kamu. Mindenki tudja, hogy az A+ az újaknál is ritka, nemhogy a használt lakásoknál. A cégek általában B vagy B+ kategóriás lakásokat építenek. Amelyik ilyen A+ kategóriás, az meg többe kerül, mint 1,2 millió négyzetméterenként, itt Pesten legalábbis biztos.

Ja, és a bankok csak öt évre vállalják a max. 5 százalékos hitelkamatot, ami azért átverés, mert az átlagos családok általában 15 vagy 20 évre veszik fel a hitelt, hogy minél alacsonyabb legyen a törlesztő. Ki garantálja azt, hogy a bankok öt év múlva, amikor majd egy másik kormány lesz (remélem lesz) azt mondják, hogy bocs, de eddig tartott a vállalásunk, mostantól annyi lesz a kamat, amennyit akarunk.

Jó lenne, ha utána járnának ezeknek, érdekelne, hogy mit mond erre a kormány és a bankok!

Sz. László, Budapest”