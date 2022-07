„Orbán kezdje magán a spórolást, költöztesse a kormányt az üres irodaházakba!” – olvasói levél 

Aranyélet című rovatunkban a hét közepén videós darabokat közlünk, amiben a hét aktuális történéseiről kérdezzük az utca emberét. Csütörtök és vasárnap esténként olvasói levelek jönnek. Bármilyen hétköznapi tapasztalatáról írhat a közvetlen környezetéből, vagy kikapcsolódása idejéről. Jóról is, rosszról is, a lényeg, hogy röviden és szélsőségektől mentesen írja meg.

„Tisztelt szerkesztőség!

Rokonaim túlnyomó része még aktív korban van, többen 30 alattiak és közülük sokan elvileg irodaházakban dolgoznak. Azért elvileg, mert jött ez a távmunka, hetente csak kétszer mennek be, így kong az ürességtől az irodaházuk. Egyébként is azt olvastam, ha minden igaz, akkor pont Önöknél, hogy mostanában nem épül annyi irodaház, mint az elmúlt 10 évben. Szerintem jól van ez így, minek legyenek, ha nincsenek tele.

A Várba menne a Pénzügyminisztérium, holott mehetne egy korszerű irodaházba is. Fotó: wikipedia A Várba menne a Pénzügyminisztérium, holott mehetne egy korszerű irodaházba is. Fotó: wikipedia

Az egyik ismerősöm többet tud erről az egész témáról és amikor elmondta a dolgokat, nagyon egyetértettem vele. Pláne most, hogy a kormány és a vezetője mindenkitől takarékosságot kér. Szóval én nem vagyok szakember, de ahogy mondta, Nyugaton már régóta azt csinálják, hogy ezek a miniszterek meg a minisztériumi dolgozók modern irodaházakban vannak és nem külön, elszórva, mint nálunk.

Miután beszélgettem ezzel az ismerősömmel, fogtam magam és elmentem a pesti belvárosba, hogy megnézzem, merre vannak nálunk ezek az aktatologatók. Előtte azért kigyűjtöttem pár minisztérium címét az internetről, hogy ne menjek olyan sokat. Kiderült a sétám során, hogy majdnem mind, de legalábbis a többség az V. kerületben van, régi, nagy bérházakban, amikből biztos sok emeletet átalakítottak.

Felhívtam utána az ismerősömet, aki nem lepődött meg azon, amit láttam. Viszont mondott még két dolgot. Az egyik, hogy állítólag sok évvel ezelőtt, még az Orbánék előtt, volt egy terv arra, hogy lesz egy úgynevezett kormánynegyed, nem messze a Nyugatitól. Én erre már nem nagyon emlékszem, valami rémlik, mintha több irodaházat akartak volna felhúzni ott.

A másik, amit mondott, azt már jobban megértettem. Azt mondta, hogy mivel a sok kormányzati iroda most irodaháznak alkalmatlan bérházakban van, a kormány elköltözése után szépen vissza lehetne ezeket alakítani az eredeti funkciójukra, vagyis megint lakások lehetnének ott. Orbán Viktor akár el is adhatná ezeket a nagy házakat, mármint a lakásokat. A belvárosban jó sok pénzt lehetne kapni értük, az szépen mehetne az államkasszába, ami most elég üres, ha jól tudom. Szerintem ezzel kellene foglalkozni, nem mással. Tehát Orbán kezdje magán a spórolást és költöztesse el a kormányt az üres irodaházakba!

F. János”