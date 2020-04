28 nappal később: mi legyen a karantén után?

A kínai példa azonban megmutatta, hogy többre nincs is szükség: április végére várhatóan a legtöbb európai országban, így remélhetően Magyarországon is lecseng a járvány első hulláma, megkezdhetjük a gazdasági (vissza)építkezést.

Viszont ha már óriási áldozatok árán elértük az első hullám visszaverését, akkor jó lenne ezt az esélyt nem elrontani. Ha nem teszünk a karantén végén semmit, minden változatlan lesz, akkor nyár közepére megint fellángol a járvány, és megint le kell állítani az országot. Kezdjünk el tehát azon gondolkodni, hogy hogyan tartsuk meg az eredményeket. Hogyan álljon vissza a társadalom és a gazdaság úgy, hogy 2-3 hónap múlva ne legyünk megint ugyanott, mint korábban.

Magyarul: el kell kezdeni felkészülni a karantén utáni időszakra. Ki kell alakítani a szabályokat, eljárásokat. Most!

Fotó: Pixabay Fotó: Pixabay

Nem sok lehetőség van:

1) Nyilvánvalóan csoportos rendezvények, sportesemények, mozi, színház, rendezvények, konferenciák, stb. még sokáig nem lehetnek, az iskolák is célszerű ha zárva maradnak szeptemberig (ha nagyon jó a helyzet akkor esetleg kinyithatnak május/júniusban 2-3 hétre hogy lezárják az évet). Szórakozóhelyek, strandok, bárhol, ahol sűrűn sok ember van: vagy zárva maradnak, vagy erősen korlátozott nyitva tartás.

2) Könnyen lehet, hogy kötelezővé kell tenni a maszkok viselését minden nyilvános helyen, tömegközlekedésen, utcán, munkában.

3) Alapvető higiénia, fertőtlenítés mindenhol, ahol lehet

4) És végül a legfontosabb: ki kell építeni a széleskörű tesztelési kapacitásokat. Fel kell készíteni a kapcsolatkövetésre számos csoportot, hogy az új, elkerülhetetlenül megjelenő fertőzéseket minél gyorsabban kiszűrjük, a fertőzőket elkülönítsük

+1) Ez vonatkozik a határokra is: Nem szabadna, hogy a határt tesztelés nélkül bárki átlépje. Legjobb lenne, ha erről összeurópai megállapodás születne, és akkor csak a schengeni határoknál kellene, de ha máshogy nem megy, akkor magunknak kell bevállalni. Közúton is természetesen, nem csak repülőtéren

Ha a fentieket betartjuk, akkor más országok példája alapján van rá esélyünk, hogy a gazdaság valamennyire normalizálódjon - legalábbis a nagyobb része, bár lesznek ágazatok, ahol sokáig nem lesz valódi talpraállás. A turizmus idei éve mint tudjuk kampó, de több más ágazat is lesz, amelyik csak maximum félgőzön megy. Emiatt elkerülhetetlen idén a recesszió, megugró munkanélküliség, és vége a bérnövekedés korszakának is. A stabilizációra rendelkezésre állhat a második/harmadik negyedév, de a valódi gazdasági növekedés inkább csak 2021-től indulhat be, és mindez csakis úgy, ha nem rontjuk el (a gazdasági csomagról publikálása után holnap vagy holnapután írok, annak szerkezete is legalább ilyen fontos lesz). Ha elrontjuk, akkor nyáron újra egy hónap karantén, és tovább tolódik a gazdaság talpraállása, még nagyobb munkanélküliség, életszínvonal-csökkenés. Mindenképpen jól meg kell tervezni, hogy hogyan tartjuk kordában a vírust, különben meg van az esélye, hogy hosszú gazdasági depresszióba hullunk! A karantén utáni exit-stratégia legalább olyan fontos, mint a karantén.

Egy hónap múlva, ha újraindul az élet, más lesz mint volt, de muszáj, hogy más legyen, különben cseberből vederbe kerülünk. Jó lenne megkezdeni a pontos tervezést, szabályalkotást és felkészülést most, különben a gazdasági összeomlás teljesen hiábavaló volt!