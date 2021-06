A Bitcoin feltalálója Budapestre jöhet - szobrot kap

Szeptemberben adják át a bitcoin alapítójának mellszobrát a Graphisoft Parkban, az ünnepségre pedig őt magát is szeretettel várják - azzal együtt is, hogy Satoshi Nakamoto a mai napig nem fedte fel a kilétét a nyilvánosság előtt.

Az online fizetőeszköz atyjának részben közösségi finanszírozásból emeltek mellszobrot a hazai kriptoközösség legfontosabb tagjai, szerintük ugyanis a blokklánc-technológia számos területen jobbá teheti a világot.



Györfi András, a KriptoAkademia.com szerkesztője elmondta, az alkotó kiléténél fontosabb az egyenlőség eszméje - a bronzszobor arca éppen ezért egy tükröződő felület, amibe belenézve mindenki a maga vonásaira ismerhet. "Ezzel együtt óriási megtiszteltetés lenne számunkra, ha a valódi Nakamoto is ellátogatna az avatóra".

Hálásak a munkájáért. Fotó: depositphotos

A szobrot állíttató Györfi és társai, a MrCoin kriptopénzváltó, a Blockchain Budapest konferencia és a Blockchain Hungary szakmai szövetség képviseletében most nyílt levélben fordultak a legendás alakhoz, hogy őt magát is meginvitálják a szobor leleplezésére.



“Hálásak vagyunk a munkájáért. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy emléket állítunk önnek, ezen keresztül a munkásságának. Szeretettel meghívjuk önt szobrának avatására, 2021 szeptember 16-án 17:00 órára, Budapestre, a Graphisoft Parkba” - áll a Nakamotónak címzett nyílt levélben, amit a szobrot állító hat magyar kripto-szakértő írt alá.



Megreformálta a pénzrendszert



Györfiék levelükben a bitcoin atyja felé is megfogalmazzák: hisznek a decentralizáció erejében, és abban, hogy tennünk kell a hagyományos pénzrendszer visszásságai ellen. Erre véleményük szerint Nakamoto alkotása, a bitcoin a megfelelő eszköz.



“Abban is hiszünk, hogy a bitcoin követői, az egyéb kriptopénzek között vannak olyanok, amik valódi értéket adhatnak, valós problémákat oldhatnak meg. De legfőképp abban hiszünk, hogy a bitcoin mögötti technológia, a blokklánc forradalmi változást hoz a világban. Igazságosabb, átláthatóbb, hatékonyabb rendszereket teremthet számos területen, a politikai választásoktól kezdve a segélyszállítmányok célbajuttatásáig” - írják.



A levélírók abban reménykednek, az internet nyilvánossága által az üzenet eljut magához Nakamotóhoz is. Hogy célba ért-e, szeptemberben kiderül - hacsak a címzett úgy nem határoz, hogy inkognitóban vesz részt a saját szobra avatóján.