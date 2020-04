A szokásosnál több tojás fogyott az elmúlt hetekben

Emlékeztetett: pár hete még aggodalomra adott okot, hogy a járvány miatt lezárt határokon hogyan jön át az import takarmány, de kemény szervezéssel az ágazat megfelelt a rendelési igényeknek. A műsorban elhangzott, hogy a termelők a veszélyhelyzet idején is folyamatosan dolgoznak, így az sem okoz gondot, hogy a koronavírus okozta indokolatlan vásárlási láz miatt márciusban ötven százalékkal több tojás fogyott a szokásosnál.

Molnár Györgyi kiemelte: nemcsak egy normál időszakhoz, hanem karácsonyhoz és húsvéthoz képest is erőteljesebb volt a forgalom. Egyes helyeken kétszeres, de minden termelőnél legálabb 20-30 százalékos többletigény jelentkezett - mondta, megjegyezve, hogy ez a szokásos húsvéti, 280-300 milliós tojásforgalomnál is nagyobb.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!