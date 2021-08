Egekben a garázsárak  és ott is maradnak

Csupa nagybetűs hirdetést tettek ki az egyik nem régiben átadott új, lakóparknak hívott pesti társasház földszintjén: garázshely reális áron eladó. A reális ár 3,5 millió forint volt. A hirdetés egyébként csak három napig volt kinn, gyorsan elkelt a mélygarázs kocsibeállója. A kereslet tehát erős, és nem csak ebben a társasházban, hanem nagyon sok külkerületi beruházásánál.

Mindezt megerősítette az Otthon Centrum (OC) összefoglalója is. Az OC szerint a megyeszékhelyeken sem sokkal olcsóbb a fedett gépkocsitároló: a garázspiac pörgése elmarad a lakáspiacétól, de a tulajdonosoknak nem kell drasztikus visszaesésétől tartaniuk. Sőt!

Aranyáron mérik a jó helyen lévő önálló garázsokat (fotó:pixabay.com) Aranyáron mérik a jó helyen lévő önálló garázsokat (fotó:pixabay.com)

Az OC hálózatában értékesített garázsok ára minimálisan 1-5 százalékkal emelkedett idén. Buda frekventáltabb részein jellemzően 5-5,5 millió forintba kerül egy garázs, de hasonló árakkal találkozhatunk a belvárosi kerületekben is. Az új lakások terén népszerű XI. és XIII. kerületekben az átlag 4,2-4,3 millió forint, de ez középérték: mindkét kerület külső részein – ahol bőven akad parkolóhely – ennél olcsóbb, de a városrész centrumában inkább az 5 millió forint feletti ár a jellemző. A külső pesti kerületekben sem sokkal marad 5 millió forint alatt az ár.

Vidéken mérsékeltebb a kereslet a garázsokra, elsősorban a nagyobb városokra koncentrálódik. Ez az árakon is meglátszik: a legtöbb városban 3-4 millió forint között kapható egy garázs, de a régió központokra ennél magasabb ár a jellemző: Debrecenben döntően 4-5 millió forint közötti kínálják a garázsok többségét. Miskolcon átlag 4 millió forintért, Szegeden, Székesfehérváron pedig az átlag 4,7 millió forint.

„Az elhelyezkedésen kívül persze a garázsok mérete és jellege is árbefolyásoló tényező. Egy nagyobb méretű önálló garázs mindig átlag feletti áron kel el. Az érdeklődést nagyban meghatározza, hogy a környéken mennyire sűrű a beépítés, és milyen a közterületi parkolási lehetőség” – árnyalta a képet Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője.

Az új építésű projektek esetében szinte kizárt az alku, listaáron mennek el a lakásokhoz épített garázsok. A kétezres évek elejére jellemző tendencia megváltozott, egyre többen szeretnének garázst, sőt: a több beállóhely iránti igény is érezhetően megnőtt a zöldövezeti, alacsonyabb beépítési sűrűségű városrészekben.

Azokban a városrészekben, ahol a településszerkezet miatt a lakásszámhoz viszonyítva kevés a garázshely, ugyancsak növekszik a kereslet. Annak ellenére, hogy a fizetős övezetekben lakók számára kedvezményes a közterületi parkolás – nagyon sok városrészben az ott lakók nem találnak kényelmes parkolóhelyet.

A külső kerületekben elsősorban a zárható, önálló bejárattal rendelkező garázsok iránt van igény. A gépjárművek elhelyezése mellett a háztartási, sport és szabadidős eszközök tárolási igénye is szempont, különösen a 12-13 négyzetméternél nagyobb alapterületű garázsok esetében, arról nem is beszélve, hogy egyre több kisvállalkozás működik garázsokban.



A járványt követően a városokban az autó használat érezhetően megnőtt, amennyiben a tendencia tovább folytatódik, a jövőben a garázsok iránti igény is nőni fog, a tulajdonosoknak nem kell számolniuk a kereslet visszaesésével.