Felvette anyavállalata nevét a CIB Alapkezelő

Hosszú távra tervez a CIB anyabankja Magyarországon

Ez is kiderül abból az interjúból, amelyet az Mfor.hu-nak és a Privátbankár.hu-nak adott Simák Pál. A CIB Bank elnök-vezérigazgatója úgy véli, a Takarékbank, az MKB Bank és a Budapest Bank egyesülése nem fogja jelentősen befolyásolni a hazai versenyhelyzetet, mondán, az most is intenzív, jelenleg is sok „játékos” van. A CIB-nél úgy tartják, a gazdaság a jövő év végére térhet vissza nagyjából arra a szintre, ahol a válság előtt, 2019 végén volt, attól függően, mikor lesz vakcina. Becsléseik szerint a hitelmoratórium 2021. június 30-áig való meghosszabbítására rászorultsági alapon jogosult lakossági ügyfeleik 15-20, a vállalatiaknak azonban csak az egytizede élhet a prolongálás lehetőségével.