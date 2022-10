Hatalmas forinterősödés – végre egy hatékony lépés az MNB-től

Csütörtökön 434 felett is járt a forint árfolyama, és a pozitív nemzetközi hangulat ellenére sem gondolta senki komolyan, hogy trendforduló jöhet és esetleg tartós erősödés várható. Sőt az elemzők inkább azt kezdték el találgatni, hogy a dollár után az euró vajon mikor éri el a lélektani 450-es szintet. Pedig a helyzet kezelésére már a hét közben is voltak javaslatok, Zsiday Viktor például arról írt, hogy óriási terhet venne le a forintról, ha a megugró energiaárak nem terhelnék, mert ez egy ördögi kört okozott. Vagyis a beszerzést végző MVM közvetlenül az MNB-től kapna forrásokat és nem a piacon vásárolna eurót, hiszen ez hónapról hónapra óriási összeg, amelynek farvizére felülve a spekulánsok is a forint ellen fogadnak, így tovább gyengítve a magyar fizetőeszközt. Vélhetőleg persze a szakértőtől függetlenül a jegybanknál is felmerült ez a megoldás, már csak azért is, mert mai videós nyilatkozatában Virág Barnabás arról beszélt, hogy az energiaegyenleg nélkül a folyó fizetési mérleg pluszos lenne.

Az MNB pénteken bejelentett döntése szerint az energiaimport fedezéséhez szükséges jelentősebb devizalikviditási igényt biztosítja, ez pedig azt jelenti, hogy egy hatalmas forinteladó fog eltűnni a piacról. Ezek mellett az MNB egy nagyon komoly kamatemelésről is döntött (Virág Barnabás bejelentéseiről részletesen itt olvashat.)

Kapcsolódó cikk Megugrott a forint arra, hogy az MNB eleget tett Orbán Viktor kérésének Ha az alapkamatát 13 százalékon is hagyta a jegybank, a többi eszközét megdrágította, amit a piac kedvezőan fogadott, a forint hatalmasat erősödött.

Ezekre a hírekre a piac is reagált és brutális forinterősödést láthattunk péntek délelőtt. A kurzus a kora reggeli 428-as szintről 416-ig mozgott, majd némi konszolidáció jött és 417-418 körül látszott stabilizálódni az árfolyam. Ez persze még mindig nem túl fényes, de az utóbbi napok reménytelen esése után valamiféle fény az alagút végén.