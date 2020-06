Idén 80 milliárdot bukik a légiipar

Alexandre de Juniac, a IATA elnök-vezérigazgatója az adatokat úgy kommentálta: a légiközlekedés valaha volt legsúlyosabb krízisét éli, a 2008-as válságban 31 milliárdos veszteség keletkezett. Mivel kutatásaik azt mutatják, hogy a légi utazás iránt továbbra is nagy az igény, arra kérte a kormányokat, hogy összehangoltan nyissák meg a határokat és vezessenek be egészségügyi intézkedéseket.

Brian Pearce, a montreali székhelyű, közel 300 légitársaságot tömörítő kereskedelmi szervezet vezető közgazdásza keddi videokonferenciáján kifejtette: még az év végén is 36 százalékkal alacsonyabb lehet az iparág teljesítménye az egy évvel korábbihoz képest, mivel a recesszió és az utasok bizalomvesztése miatt nagyjából 40 százalékkal csökken a kereslet.

