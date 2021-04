Idén végre lehet a stratégiára koncentrálni, így átalakítják a termékpalettát - OTP Alapkezelő

A Privátbankár.hu idén is kiosztotta a Klasszis díjakat a hazai alapkezelői szakma legjobb vagyonkezelő szakembereinek. A győztes alapokat, portfóliómenedzsereket egy online díjátadó keretében adták át; a 2020-as év eredményeiről és a 2021-es kilátásokról az alapkezelők szakembereit kérdezték.

Az OTP Alapkezelő két első helyezést szerzett meg az egyes kategóriákban:

Privátbankár.hu Klasszis - Legjobb Globális Részvény Alap 2021: OTP Klímaváltozás 130/30 A

Privátbankár.hu Klasszis - Legjobb Árupiaci Alap 2021: OTP Föld Kincsei Alapok Alapja A

Az OTP Alapkezelő emellett két második és három harmadik helyezést is megszerzett - a részletes eredmények a klasszis.hu oldalon olvashatóak.

Gáti László marketing és értékesítési igazgató elmondta: kihívásokkal teli, de várakozáson felül sikeres év volt 2020 az OTP Alapkezelő számára. Egy teljesen új működési modellre kellett átállni – a digitális munkavégzés is újdonságot jelentett, de a legnagyobb kérdés az volt, hogyan tud helytállni egy ismeretlen válsághelyzetben a cég. Ezt a forgalmazók segítségével sikerült jól megoldani, sikerült az ügyfelekkel megértetni, hogy ez egy hosszú távú üzlet: egy piaci visszaesést bele kell kalkulálni a hosszú távú befektetésekbe, megtakarításokba. A legnehezebb időszakot is sikerült így jelentősebb tőkevesztés nélkül átvészelni, a második negyedévet követően pedig egyre meredekebben íveltek felfelé a piaci görbék – a türelem tehát kifizetődő volt. Az OTP Alapkezelő egyike volt azon kevés hazai alapkezelőnek, ahol a kezelt vagyon végül még emelkedett is 2020 során – sikerült megtartani a piacvezető pozíciót, növelni a piaci részesedét.

2021 teljesen más év lesz Gáti László szerint: ez az év már nem az alkalmazkodásról, a rövid távú megoldásokról szól. A piaci folyamatok elindultak a normalizálódás felé, így idén már a hosszú távú stratégiára lehet koncentrálni. Egyfelől hatályba léptek az EU fenntartható befektetésekkel kapcsolatos direktívái; az OTP Alapkezelő úgy döntött, hogy ez a téma kiemelt szerepet kap majd a stratégiában. Nem egy-két olyan alapot fognak létrehozni, ami megfelel a fenntarthatósági kritériumoknak, hanem fokozatosan átalakítják a teljes termékpalettát. A másik stratégiai irány a hosszú távú rendszeres megtakarítások, az öngondoskodás támogatása: létrehoztak egy 6 tagból álló Céldátum elnevezésű alapcsaládot, 5-30 éves futamidőig – ezek lakossági forgalmazása várhatóan az első félévben elindulhat.

A Gáti László marketing és értékesítési igazgatóval készült rövid interjú itt látható: