Így kerülheti ki az adófizetést

Az értékpapír-állomány is gyarapodott, csaknem 2 ezer milliárd forinttal növekedett 2022 óta. A legutóbbi adatok szerint összesen 5367 milliárd van a tbsz számlákon – mutattak rá a független alkusz szakértői.

A Grantis szakértői felhívták a figyelmet, hogy a gyűjtőévet követő 5 év után továbbra is teljesen adómentesek maradnak a tbsz számlák. Aki kitartó, az 28 százalék adót spórol meg a hozamok után.

Fontos, hogy a tbsz újrakötése esetén már kell szochóval is számolni a fenti módon.

Szociális hozzájárulási adót (szochót) kell fizetni a tartós befektetési számláról öt éven belül felvett jövedelmekre is.

A tartós befektetési számla (tbsz) feltöréskor a befektetés 3 éven belüli feltörése esetén 13 százalékos, 3 és 5 év közötti felbontásakor 8 százalékos lesz a szociális hozzájárulási adó (szocho) mértéke. 5 év után továbbra is teljesen adómentesen lehet felvenni a nyereséget – jelezték a Grantis szakértői .

