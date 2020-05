Jó és rossz hírrel is szolgált a Mol

A cég benzinkutjainak üzemanyagforgalma 35-40 százalékkal csökkent áprilisban, mely hónapban már ennél is nagyobb visszaesés következett be a Fresh Cornerek forgalmában, igaz, az elmúlt napokban már fokozatos javulás volt megfigyelhető.

- A fogyasztói szolgáltatások 27 milliárd forintos Ebitda-ja 8,6 százalékkal lett magasabb az egy évvel korábbinál, ez is valamennyivel megverte a piaci várakozásokat. Ne feledjük: a koronavírus márciusban az akkor még alapvetően nem az otthonaikba visszahúzódó embereket még inkább bespájzolásra késztette a kiskereskedelmi készletekből, ezekből profitáltak a Mol Fresh Cornerei, amelyek egy év alatt 11-gyel, az idei első negyedév végére 888-ra nőttek.

- A finomítás-kereskedelem készlethatásoktól tisztított Ebitda-ja 91,1 milliárd forintot tett ki, ami 135,8 százalékkal haladta meg a tavalyi első negyedéves értéket, és jóval magasabb lett a piaci konszenzus által várt 73,3 milliárdnál is. A készletek átértékelése 67 milliárdnyit rontott, ami így éves alapon 28,7 százalékkal lett alacsonyabb. Egy év alatt a finomított termékek értékesítése 5 százalékkal csökkent, a finomítói marzsok pedig 6,3 dollárra emelkedtek hordónként a tavalyi első negyedév 3,1 dollárjához képest. A petrolkémiai termékek árrése átlagosan 8 százalékkal volt alacsonyabb éves összehasonlításban.

- A kutatás-termelés Ebitda-ja alacsonyabb lett a vártnál, 56,4 milliárd forint, ez éves szinten 29 százalékos csökkenés. Amit egyrészt a világpiaci kőolajár (közülük is a Mol által irányadónak tekintett északi-tengeri Brent) 21, valamint a gázár 30 százalékos csökkenése okozott. Másrészt az, hogy a napi kitermelési mennyiség közel 5 hordóval, 110,6 hordóra mérséklődött.

Még csak most jöhet a feketeleves

A Mol készlethatások kiszűrésével számított, január-március közötti 191,4 milliárd forintos Ebitda-ja 33 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakáét - derül ki a társaság ma reggel, a Budapesti Értéktőzsdén közzétett gyorsjelentéséből. De ami ennél is fontosabb: az összesített Ebitda 15,6 százalékkal lett magasabb az elemzők által vártnál. A pozitív meglepetés a finomítás-kereskedelem üzletág várt feletti teljesítményének köszönhető - mutat rá az Equilor Befektetési Zrt. elemzése -, míg a kutatás-termelés szegmens kissé alulteljesített.

