A nap végére elfogyott a 2 ezer milliárdos csomag okozta Wall Street-i lendület

A tengerentúli tőzsdék annak hatására szárnyaltak, hogy az amerikai kongresszus áldását adta a koronavírus miatt leült gazdaság élénkítését célzó, 2 ezer milliárd dolláros kormányzati csomagra. A New York-i tőzsdén a 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 5,5 százalékos plusza mellett a részvények szélesebb körét felölelő S&P500 index több mint 4 százalékkal, míg a technológiai papírok Nasdaq Composite mutatója 2 százalékot meghaladó mértékben erősödött. Csakhogy magyar idő szerint este 8 után a Demokrata Párt elnökjelöltségéért harcba szállt Bernie Sanders egy 500 milliárd dolláros szociális jóléti alap felállításához kötötte a szavazatát, amely a koronavírus miatt megnövekedett munkanélküliség kezelésére szolgálna. Erre a tengerentúli tőzsdék zuhanni kezdtek, addigi nyereségük több mint felét leadták, aminek eredményeként a Dow Jones 2,4, az S&P 500-as 1,15 pluszban hagyta maga mögött a szerdai napot, a Nasdaq viszont 0,45 százalékos mínuszban. Az órákkal korábban zárt vezető nyugat-európai tőzsdék ugyanakkor még kivétel nélkül erősödtek. London és Párizs négy százaléknál is nagyobb emelkedéssel fejezte be a napot, a FTSE-100 mutató 4,26, a párizsi CAC-40 4,47 százalékkal, a frankfurti DAX viszont csak 1,79 százalékkal izmosodott. Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 3,13 százalékos pluszban zárta a kereskedést. A Budapesti Értéktőzsdén a Mol kivételével a blue chipek szárnyaltak. Az OTP részvényei 2,99, a Magyar Telekomé 1,41, a Richteré 1,21 százalékos árfolyamnyereséget ért el. Ezzel szemben a Mol papírja 4,6 százalékkal esett annak hatására, hogy akkor még a globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára is csökkent.



Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen! Az amerikai gazdasági csomagot övező optimizmus azonban az utóbbi hetekben több évtizedes mélypontjukra zuhant világpiaci kőolajárakat is felhúzta. A Brent hordónkénti ára 1,4 százalékkal, 27,5 dollár fölé, míg a WTI-é 1,3 százalékkal, 24,3 dollár közelébe emelkedett. Az arany jegyzése viszont csökkent, ahogy a befektetők kockázatvállalási hajlandóságának növekedésekor szokott. Unciája (1 uncia=31,1035 gramm) csaknem másfél százalékkal gyengült, 1640 dollár alá. Az euró erősödött a dollárral szemben, a reggeli 1,0822-vel szemben este már 1,0886 dollárt ért. A forinttal szemben viszont gyengült az uniós pénz ma, a 354,6-os szintről késő estére több mint 1,5 egységgel ment le, 353 forintra. A hazai fiztetőeszköz térnyerése annak tudható be, hogy a piac kedvezően fogadta a Magyar Nemzeti Bank mai tenderét, amelyen az új, 5 éves lejáratú hiteléből 43 milliárd forintot igényeltek a kereskedelmi bankok.