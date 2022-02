Kinőtte Magyarországot a NER egyik kedvelt cége

A B+N Referencia Zrt. felvásárolta a lengyel létesítményüzemeltető iparág egyik zászlóshajóját, az INWEMER cégcsoportot. Ezzel a lépéssel a magyar piacvezető cég a Közép-európai régióban is az élre tört - derül ki a társaság szerkesztőségünknek küldött közleményéből.

A társaság azt írja: a mostani lépés logikus folytatása az eddigi, regionális terjeszkedésnek. A B+N Referencia Zrt. 2021 tavaszán vásárolta meg az ISS Csoport csehországi, szlovákiai, román és magyar érdekeltségeit. Ezt követte ősszel a – szintén az ISS csoporthoz tartozó – szlovén leányvállalat akvizíciója. A társaság minden országban – így a mostani felvásárlásban érintett cégben is - 100 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik. A lengyel piac mérete és fejlettsége miatt ez a lépés mérföldkő a cég történetében.

A B+N Referencia Zrt. ezzel az akvizícióval teljesen lefedi a Közép-európai régiót. A magyar vállalat két évtized alatt építette ki a piacvezető pozíciót Magyarországon, ebben a rendkívül kompetitív szegmensben. Hazai ügyfelei között megtalálhatók a nagyvállalati és üzleti szféra kiemelkedő képviselői, az állami intézmények mellett. A mérföldkőnek számító mai felvásárlással a régió hat meghatározó országában tevékenykedő cég közel 18 000 munkatárssal, 15 millió négyzetméter területet lát el - írják.

Kis-Szölgyémi Ferenc, a társaság vezérigazgatója a közleményben egyebek mellett arról beszél: további terjeszkedést is terveznek.

Közbeszerzések garmadája repíti a céget

A társaság az elmúlt években valósággal szárnyal. Az árbevétel évek óta folyamatosan emelkedik: a 2016-os 13,7 milliárd forintról 2021-re 67,3 milliárd forintra ugrott,

az adózott eredmény pedig ugyanebben az időszakban 1,6 milliárd forintról 6 milliárd forint közelébe emelkedett.

Korábban írtunk arról is, hogy a cégnek kalandos volt a története: Kis-Szölgyémi Ferenc előtt a B+N tulajdonosa a Mundus Invest Zrt. volt. A Mundus pedig korábban Simicska Lajos, a Fidesz egykori pénztárnoka érdekeltsége volt, most pedig Mészáros Lőrinc birodalmához tartozik. Így talán nem meglepő, hogy a szédületesen emelkedő árbevétel mögött egy rendkívül sikeres közbeszerzési pálya is áll - csak idén már két nyertes közbeszerzésről is beszámolhattunk:

Innovációra is jut forrás - technológiai áttörésre készülnek

A társaság közleményéből az is kiderül: évekkel ezelőtt kutatás-fejlesztési részleget hoztak létre, ahol 20 munkatárs dolgozik. A K+F részleg technológiai újításai már a teljes, nemzetközi cégcsoport rendelkezésére állnak. Ilyen a 2019-ben piacra dobott, saját fejlesztésű, autonóm ipari takarítórobot, vagy a 2020-as fejlesztésű mobil UV-fertőtlenítő eszköz.

A közeljövőben pedig egy forradalmi technológiai áttörés, a metagenomikai elemző és előrejelző rendszer segítségével a cég képes lesz felismerni a kórokozókat a különböző felületeken. A módszer lehetőséget nyújt a fertőző kolóniák gyors detektálására, egy esetleges járvány megelőzésére. Az így nyert adatok kiindulópontot jelentenek a fertőtlenítés, takarítás hatékonyságához is.