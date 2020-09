Mészáros Lőrinc távozása után is jól teljesített az Appeninn

Közzétette a 2020-as üzleti év első félévére vonatkozó pénzügyi eredményeit a Budapesti Értéktőzsde Prémium Kategóriájában jegyzett Appeninn Nyrt. Az ingatlanpiaci vállalat jelentéséből kiderült, hogy a társaság első féléves EBITDA értéke (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) 11,4 millió euró (több mint 4 milliárd forint) volt, míg előző év hasonló időszakában a mutató értéke 4,1 millió eurón zárt. Az EBITDA előző évi azonos időszakához viszonyított jelentős javulásához a jövedelemtermelő ingatlanportfólió átértékelése is nagymértékben hozzájárult. Nagyot nőtt a jövedelemtermelő befektetési célú ingatlanok értéke is: a teljes vagyon becsült értéke 161,9 millió euróra (közel 58 milliárd forint) emelkedett, ami 2019 azonos időszakához képest több mint 13 millió eurós (több mint 4,5 milliárd forint) növekedést jelent.

Az ingatlanpiaci társaság árbevétele 2020 első félévében 4,2 millió euró volt, ami közel 1,5 milliárd forintnak felel meg. A koronavírus-járvány hatása a bérlői állomány kis részét érintette, az ingatlanportfólió kihasználtsága pedig még így is közel 90 százalék volt az első félévben. Az érintettek döntő többségénél bérleti szerződések átütemezésére került sor. A bérleti szerződések átütemezése kapcsán az ingatlanbérbeadásból származó bevétel egy része az év második felében, illetve 2021. év elején realizálódik majd. A társaság jelentős likviditási tartalékkal rendelkezik és a várható átmeneti bevételkiesés, valamint átrendeződés mellett is képes pénzügyi kötelezettségeit időben teljesíteni középtávon is. A közvetlen költségek tekintetében az előző év azonos időszakához képest bekövetkezett nagymértékű csökkenés egyrészről az üzemeltetés racionalizálásából bekövetkezett költségcsökkenés eredménye, másrészről pedig a koronavírus-járvány kapcsán kialakult helyzet okozta alacsonyabb üzemeltetési szolgáltatásszint következménye. Az Appeninn Nyrt. adózás előtti eredménye 7,4 millió eurót (több mint 2,6 milliárd forint) tett ki az első félévben, amely bár alacsonyabb az előző év hasonló időszakához képest, fontos megemlíteni, hogy a 2019 első félévi adózott eredményét a pénzügyi műveletek – egyszeri tételből adódó – eredménye korrigálta fölfelé.

Jellinek Dániel cége váltotta a tulajdonosok között Mészáros Lőrincéket (Forrás: indotek.hu) Jellinek Dániel cége váltotta a tulajdonosok között Mészáros Lőrincéket (Forrás: indotek.hu)

2020 első félévében az Appeninn Nyrt. rendkívül élénk akvizíciós tevékenységet folytatott. Az ingatlanpiaci társaság az idei év első felében összesen 6.763 négyzetméternyi bérbe adható területtel növelte budapesti irodapiaci kapacitását a III. kerületben, a rendkívül frekventált környezetben található Montevideo utcai, valamint az I. kerület található Pauler utcai irodaházak megvásárlásával. A két akvizíció nyomán a társaság 38 ingatlant tulajdonol, amelyek összesen több mint 155 ezer négyzetméternyi bérbeadható területtel rendelkeznek.Az Appeninn Nyrt. az ingatlanvásárlások mellett az idén tavasszal frissített üzleti stratégiája nyomán a turisztikai ingatlanfejlesztések területén is jelentősen bővítette portfólióját. A Csoport az első félévben többségi tulajdonrészt szerzett a balatonfüredi kikötőterületet tulajdonló Solum-Invest Kft.-ben, valamint a több vidéki, főként szállodafejlesztésre koncentráló projektet is elindító Dreamland Holding Zrt.-ben. Így három újabb nagyszabású hotelfejlesztés, egy élménypark, két gasztro-központ, továbbá egy fürdőhelyfejlesztés és egy újabb kikötőfejlesztés is a tőzsdei társaság érdekeltségébe került. A projektek nyomán a jövőbeni turisztikai portfólió a Balaton északi és déli partján kívül Visegrád környékére, valamint Tokajra is kiterjed. A fejlesztések nagyobb részt 2022-ben, kisebb részt 2023-ban fejeződnek be a tervek szerint.

Az akvizíciós tevékenységgel párhuzamosan a társaság 2020 első félévében is folytatta ingatlanportfóliójának korábban megkezdett megtisztítását, amelynek a keretében az üzleti fókuszterületeken kívül eső vagyonelemeket értékesíti az Appeninn Nyrt.: az idei első félévben az Appeninn Holding egyik leányvállalatán keresztül megkezdte a Váci úton autószervizt tulajdonló VCT78 Ingatlanhasznosító Kft. értékesítését az AutoWallis Nyrt.-nek, amely tranzakciót 2020 júliusában zárt le.

A beszámoló nem foglalkozik kiemelten a tulajdonosok személyével, de mivel az ország legismertebb üzletembereiről van szó, nem lehet szó nélkül elmenni emellett. A társaságban ugyanis az idei év tavaszáig Mészáros Lőrinc, az ország egyik leggazdagabb embere, és Tiborcz István, Orbán Viktor veje is meghatározó tulajdonos volt. Ők azonban április közepén egy hét eltéréssel kiszálltak a vállalatból. Az Appeninnbe pedig Jellinek Dániel többségi tulajdonában lévő Indotek Group vásárolta be magát.