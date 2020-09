Mészáros Lőrincék válnak. Mi lesz a család vagyonával?

Házasságuk egyezséggel történő lezárását kezdeményezi a bíróságnál Mészáros Lőrinc és Mészárosné Kelemen Beatrix Csilla - közölte maga az üzletember és felesége az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében. A pár 1986-ban kötötte ösze életét, három gyermekük van, Lőrinc, Beatrix és Ágnes.

A dokumentum szerint a házasság felbontásáról szóló döntésüket közösen, együttes akarattal hozták meg. Az eljáráshoz szükséges kérdésekben vita nélkül, egymást segítve, becsülve és tisztelve állapodtak meg - tették hozzá. Az érintettek a válásuk részleteiről nem kívánnak nyilatkozni, és kérik a sajtó képviselőit magánéletük tiszteletben tartására - áll a közleményben.

A vita nélküli megegyezés vélhetően békés vagyonmegosztásra utal. Nem tudni ugyanakkor, hogy van-e hivatalos dokumentum erről vagy olyan házassági szerződés, amiben konkrétan kitérnek a vagyonelemekre egy esetleges válás esetén.

A Forbes szerint a családi cégek listáját Magyarországon a Mészáros Csoport vezeti 252 milliárd forintos cégértékkel.

Mészáros Lőrinc és családja hihetetlen cégbirodalmat épített az elmúlt években. Sok stratégiai szektorban megjelent és erős állásokat épített ki. A nemzetközi piacra azonban nem lépett ki a felcsúti gázszerelő. Ugyanakkor cégeiből általában kiveszi az osztalékot. Vannak mínuszt termelő cégei is, az egyik ilyen a gasztrovállakozása. Annak tavalyi veszteségéről ebben a cikkben írtunk nem régiben. Sőt, épp a napokban derült ki, hogy nem minden próbálkozása sikeres. A VIII. kerületi önkormányzat felmondta biztosítási alkuszcégével, a Hungarikummal a szerződést.

További részleteket a Hungarikum eddigi történetéről a lapcsoportunkhoz tartozó Piac&Profit most megjelent nyomtatott számában olvashatnak.

A nagyvállalkozó felesége legutóbb azzal vétette észre magát, hogy eladta az Opus Global Nyrt.- ben meglévő és 6,97 százalékos szavazati jogot biztosító részesedését, az összesen 48 902 911 darab törzsrészvény névértéke egyenként 25 forint volt. A vevők azonban nem idegenek voltak, hanem gyermekei. A feleség egyébként általában nem vesz részt a családi cégek operatív irányításában.

Egyébként pár órával ezelőtt adtunk hírt arról, hogy Zalaegerszegen csaknem 10 milliárd forintért építi meg a Mészáros Lőrinchez tartozó ZÁÉV a helyi uszodakomplexumot. A vállalat más nagy sportberuházásokban is főszerephez jutott. Generálkivitelező volt például a 190 milliárd forintba került Puskás Arénánál a Magyar Építővel közösen. Ugyancsak ezzel a céggel építheti fel a dél-pesti új atlétikai komplexumot is és Nagykanizsán folyamatban van a Kanizsa Arténa kivitelezése is szintén a ZÁÉV irányításával.