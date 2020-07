Miért nem esnek már a részvények?

Szinte minden felmérésből, és anekdotikus adatból is az derül ki, hogy a befektetők rendkívül alulpozicionáltak, rengeteg pénz hever a partvonalon, amely vásárolni szeretne. Ez valószínűleg részben a gigantikus jegybanki pénzpumpa és költségvetési élénkítések együttes hatása is, de a végeredmény mégis az, hogy sokan várják a jó pillanatot, amikor olcsón vehetnek részvényeket, és ülnek a befektetésre váró pénzen, amelynek hozama egy nagy nulla, reálértelemben pedig folyamatosan veszít értékéből. Ez viszont azzal jár, hogy minden apró esést megvesznek, a részvényárak igen nehezen tudnak tehát csökkenni. A jelenlegi hozamkörnyezetben a reáleszközöknek (részvény, ingatlan, arany) nem nagyon van alternatívája, és ezt sokan látják is, ám a koronavírus körüli bizonytalanság kapcsán nem merik rászánni magukat a vásárlásra. Azaz ülnek a partvonalon, és várják, hogy a rossz hírekre beessen a piac, hogy ők majd ott jól megvegyék. Csak ha mindenki ezt teszi, akkor az a fránya piac nehezen tud esni.

Ugyanakkor sajnos pont az történik a koronavírus kezelése kapcsán, amitől tartottam: ahelyett, hogy fenntartottuk volna a kötelező maszkviselést, és nem engedélyeztük volna a 10 fő feletti rendezvényeket, azt hittük, hogy a vírus eltűnt, és mindent lehet csinálni, pont úgy, mint korábban. Persze ennek hatására éppen az történik, ami várható: a vírus visszatérőben van. Öröm az ürömben, hogy úgy tűnik, hogy tényleg van szezonalitása a vírusnak, mint más légúti vírusos betegségeknek is, tehát a nyári meleg lassítja (de a gyors terjedés Texas, California, Florida államokban azt mutatja, hogy valószínűleg nem a D-vitamin a lényeg, hanem az, ha nem éri hideg levegő a légzőszerveket, márpedig ezekben az államokban szinte mindenhol megy a légkondi és fújja a hideget az emberekre, ami valószínűleg gyorsítja a terjedést...).

Ez a nyári meleg tehát ad egy kis időt Európának, de a világ más részeit vizsgálva pontosan azt látjuk, amire számítani lehetett: ha megnöveljük a társas érintkezéseket, nem használunk maszkot, vannak tömegrendezvények, akkor a vírus terjed - mily meglepő! Márpedig ha terjed, akkor előbb-utóbb vagy állami korlátozások lesznek megint, vagy az emberek beijednek és magukat korlátozzák - mindkettőnek az a vége, hogy visszaesik a fogyasztói bizalom, senki nem megy sehova, visszaesik a szolgáltatások fogyasztása és szenvedős, ismét recesszióba hajló lehet az év második fele, különösen a negyedik negyedév, mindaddig, amíg nincs oltás.

Egyfelől tehát van egy rendkívül alulpozicionált befektetői réteg, másfelől egy minden valószínűség szerint V-fellendülés helyetti W. Az egyik nagy emelkedést, a másik esést vetít előre a tőzsdéken. Őszintén szólva fogalmam sincs, hogy melyik győzedelmeskedik. Bárcsak ne tudnám, hogy mennyire ostobák a vírusválságot félrekezelő politikusok, akkor - látva a piaci hangulatot - biztos vennék. Így viszont attól tartok, hogy továbbra is hibás intézkedések lesznek, és emiatt a gazdasági nehézségeknek egyáltalán nincsen vége, úgyhogy ülök szomorúan a partvonalon a többi szofisztikált befektetővel együtt...