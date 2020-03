Parragh László szerint nagyon jó hírt kapott az MNB Amerikából

A Fed ma délután rendkívüli döntéssel 50 bázispontot vágott a az irányadó ráta céltartományán, amely így 1,00-1,25 százalékra csökkent. A lépést a koronavírus terjedésével, káros piaci hatásaival magyarázta Jerome Powell elnök, aki az amerikai gazdaság erőteljes növekedésének fenntartásával indokolta a soron kívüli döntést.

A hírre a piacok lendületbe jöttek, a tőzsdeindexek nagyot ugrottak, majd valamelyest korrigáltak, közben az arany árfolyama is kitört. A forint pedig erősödésnek indult az euróval szemben.

Németh Dávid, a K&H vezető elemzője szerint a lépéssel a Magyar Nemzeti Bankra nehezedő nyomás is enyhülhet. Az elmúlt hetekben ugyanis egyre többen valószínűsítették, hogy a szigorítás irányába tesz lépéseket. Közleményében úgy fogalmazott: „Meglepő is, meg nem is a döntés. Azért nem teljesen váratlan, mert a piacon már elterjedtek a pletykák az amerikai kamatvágásról. A befektetők szerették volna kikényszeríteni, hogy a Fed lazítson, azaz csökkentse a kamatot a koronavírus miatti félelmek miatt. Ugyanakkor meglepő, mert egyelőre nincsenek konkrét, részletes adatok, hogy a járvány mennyire lassítja le a globális és az amerikai gazdaságot”. Mint fogalmazott: „A Fed ezzel igyekszik megnyugtatni a piacokat, a múlt héten ugyanis meredek lejtőn voltak az amerikai tőzsdeindexek.”

A Fed döntése után optimista hangulat lett úrrá a piacokon, amiből a forint is profitált. „Reggel még 337 és 338 forint között volt az euró, az amerikai kamatvágás után hirtelen 336,50 forintra csökkent az euró jegyzése, majd később még lejjebb ment, magyar idő szerint 5 óra után 335,20-335,40 forintba került. A forinttal párhuzamosan a régiós devizák, a lengyel zloty és a cseh korona is erőre kapott" – mondta a K&H szakembere.

A Fed mostani lépése egyébként nem csak a forintot érintette, hanem csökkentheti a Magyar Nemzeti Bankra nehezedő nyomást. Az elmúlt hetekben ugyanis egyre többen valószínűsítették, hogy a szigorítás irányába tesz lépéseket.

A szakember szerint egyelőre kérdés, hogy meddig tart ki a Fed rendkívüli kamatvágása miatti optimizmus, mert elég sérülékeny a piaci hangulat. Ugyanis egy-egy fontos makroadat vagy a járványról szóló hírek hirtelen komoly mozgásokat generálhatnak a piacon.

Parragh László szerint ez nagyon jó hír

Ez egy nagyon kedvező hír a magyar monetáris politika számára – reagált lapunknak Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a ma délutáni kamatcsökkentésre. A reálgazdaság felől nézve is jó hír szerinte a Fed döntése, aminek a magyar cégek is nyertesei lehetnek.

A Fed a koronavírus negatív gazdasági hatása miatt hozott rendkívüli döntést. Parragh László emlékeztetett arra, hogy a lépésre számított a piac, a Fed az elmúlt napokban olyan jelzéseket küldött, amelyek alapján nem lehetett teljesen váratlan a bejelentés.

Részben a járvány miatt a magyar kormány már felülvizsgálta idei gazdasági növekedési előrejelzését, 4 százalékról 3,5 százalékra csökkentve GDP-prognózisát. A legutóbbi kamatdöntő ülése után a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa is a kockázatok között említette a koronavírust Előretekintve a koronavírus terjedése tovább fokozhatja a reálgazdasági és pénzpiaci bizonytalanságokat. Mint írták: „A vírus elterjedése a globális növekedési kilátások újbóli romlását és a feltörekvő piacokkal szembeni kockázatkerülés felerősödését okozhatja”.

A kamara elnöke kérdésünkre elmondta, valójában nem könnyű megítélni a járvány gazdasági következményeit, mert tapasztalatai szerint a vállalatok „rejtőzködő üzemmódban vannak”, igyekeznek elkerülni az esetleges negatív információk megjelenését, mert az a cég saját piacára romboló hatású lenne.

Ugyanakkor a koronavírustól függetlenül az utóbbi időben elindult egy alkalmazkodási folyamat a magyar cégek körében, amelyek igyekeznek újrapozícionálni a termelésüket, újragondolva a munkaerő-kapacitást, a termelési láncstruktúrát, a készletezési politikát. Mint mondta, egyre több nagyvállalatnál döntenek úgy, hogy visszahozzák Európába a termelést,és ez nem a járvány felbukkanásával kezdődött. A koronavírus megjelenése aztán felerősítette ezt a folyamatot, ami Parragh László szerint óriási lehetőséget jelenthet a magyar gazdaság számára is. Mint mondta, élni kell ezzel a lehetőséggel.

Van azonban más vetülete is a járványnak. Lehet a koronavírus egyik mellékhatása, hogy a magyar cégek felülbírálják bérpolitikájukat, és újra akarják tárgyalni az előző év végén, idén év elején kötött bérmegállapodásokat? – tettük fel a kérdést, de Parragh László szerint erre nem kerül sor. Továbbra is munkaerőhiány van, még ha a korábbi időszakokhoz képest javult is valamelyest a helyzet. A FED kamatcsökkentése pedig új lökést adhat a világgazdaságnak, amiből a magyar gazdaság is profitálhat szerinte.