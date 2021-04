Tesla: nagy sírás lesz, ha ez a jóslat beválik

Pénteken publikálta negyedéves gyártási adatait a világ legnagyobb elektromos autógyártója, amelyet követően számos elemző módosította korábbi ajánlásait és célárait. A Tesla által közzétett adatok szerint az első negyedévben 184 800 járművet szállítottak le, és 180 338 autót gyártottak. Ez egyrészt új negyedéves rekordnak számít, másrészt előrevetíti azt, hogy éves szinten is megdöntik a korábban elért mennyiséget. Tavaly ugyanis a vállalat egész évben nagyságrendileg félmillió autót gyártott, míg idén az első negyedéves adatok alapján bőven 700 ezer darab felett lesznek. Ugyanakkor egyes elemzők azt várják, hogy év közben tovább bővül a termelés, így van, aki szerint a 850 ezer legyártott jármű is reális.

Hogy ez valóban sikerül-e, az még a jövő zenéje, már csak azért is, mert jelenleg a lefele mutató kockázatok még mindig erősebbnek tűnnek, legyen szó a koronavírus-járvány okozta nehézségekről, vagy éppen a járműipart is sújtó globális chiphiányról. Arról nem is beszélve, hogy a Tesla jó ideig küzdött azzal, hogy hiába tűztek ki termelési terveket, attól rendre elmaradtak.

Kinek az érdeke?

Az elmúlt hetek legextrémebb Tesla célárát a tavalyi év egyik legsikeresebb alapkezelője tette, Cathie Wood március végén azt jövendölte, hogy az elektromos járművek gyártójának részvényára elérheti a 3000 dollárt. Azt már csak a rosszmájúak tették hozzá, hogy érdemes az ilyen prognózisokkal (ahogy az erősen lefele mutatókkal is) csínján bánni, hiszen sokszor, aki ilyen kijelentéseket tesz, az érdekelt abban, hogy mindez bekövetkezzen. Volt, aki rá is mutatott, hogy az Akr Invest fő alapkezelője is nagyon jól fog járni, ha mindez bekövetkezne. Az alapban ugyanis igen nagy mennyiségű Tesla részvény van, ami a tavalyi problémák ellenére nem csak, hogy válságálló volt, hanem az egyik legjobban teljesítő részvénynek bizonyult.