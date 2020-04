Tovább emelkedik a magyar halálozási ráta - csak óvatosan a lazítással

A szerdai kormányülésen döntött a kormány a kijárási korlátozások enyhítéséről, Orbán Viktor a Facebookon közzétett videójában számolt be a döntésekről. Budapesten és környékén a kijárási korlátozások életben maradnak, vidéken viszont a kijárási korlátozások helyére új védelmi intézkedések lépnek majd. Az új kijárási szabályokról itt írtunk >> Orbán Viktor korlátozást enyhítő bejelentései csak hétfőtől érvényesek .

A beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. Ezért a védekezés most kezdődő második szakaszában is - amikor vidéken a kijárási korlátozás helyébe új szabályok lépnek életbe - fontos az ajánlások és a szabályok betartása, az idősek és a krónikus betegek fokozott védelme - olvasható a portálon.

Ez alapján az is látszik: tovább emelkedik a halálozási ráta, már elérte a 11,2 százalékot.

