Nincs többé halálos baleset: A Continental Vision Zero projektjének ez a célja

A világ népessége egyre csak növekszik, az urbanizáció egyre nagyobb mértékben halad előre, az emberek egyre csak öregednek, emellett viszont mozgásban szeretnének maradni, ameddig csak lehet. Ezeknek a trendeknek a következménye az, hogy a közlekedési rendszerek elérik a határaikat, és ezzel növekszik annak a kockázata, hogy baleset érjen minket – akár potenciálisan végzetes következményekkel. Tavaly 1,35 millióan haltak meg közlekedési balesetben világszerte, ami egy nagyon ijesztő halálozási arány. A Continental technológiai szakértelmével és megingathatatlan elkötelezettségével mindent megtesz azért, hogy elérje célját, amely a Vision Zero jövőkép, azaz egy olyan világ megvalósítása, amelyben nincsenek közúton történő halálesetek vagy sérülések.

Új jobbkanyar-asszisztencia és prediktív elektronikus stabilitás-szabályozás (ESC)

Az autóvezetőket segítő és a biztonságot növelő innovációk között találjuk a rövidtávú radarok új generációját, amely 77 gigahertzes technológiájával sokkal nagyobb felbontásban képes rögzíteni a jármű környezetét, mint korábban. Ez lehetővé teszi a jobbkanyar-asszisztencia létrehozását, amely támogatást nyújt a sofőrnek a megtévesztő forgalmi szituációkban. Ha robogók, kerékpárosok, vagy gyalogosok érkeznek hátulról a jobb oldalon, a rövidtávú radar felismeri a veszélyt. Amennyiben a sofőr nem reagál a riasztásra, a radar eljuttatja a megfelelő jelet a fékhez, és az autó még a baleset bekövetkezte előtt megáll. Ez a rendszer már most képes arra, amit az Euro NCAP programok majd 2022-től kezdődően tesznek kötelezővé: a gyalogosok, robogósok és kerékpárosok biztonságának további növelését.

Két további technológia is hozzájárul a Vision Zero megvalósításához: az eHorizon virtuális érzékelő és a PreviewESC. Az eHorizon alapeleme a jármű és minden más közötti kommunikációnak (V2X), a járművek és egyéb források által a Continental felhőbe küldött adatok (pl.: útfeltételek, eső, vagy a hőmérséklet) feldolgozását végzi, majd a kiértékelt adatokat visszaküldi a járműveknek, ahol többek közt a PreviewESC használja fel őket, amely egy további, a Continental által kifejlesztett elektronikus stabilitás-szabályozó funkció. Ez a rendszer összeveti a feldolgozott adatokat az aktuális vezetési helyzettel, és figyelmezteti a sofőrt, amennyiben erre szükség van. A beállításoktól függően a PreviewESC automatikusan tudja élesíteni a fékimpulzust is, hogy garantálja a vezetési biztonságot és stabilitást.

Megbízható technológiák az önvezető funkciókhoz

A Continental újabb lépést tesz meg az automatizált és autonóm vezetés felé az út és sofőr kamerával, amely egy elülső, és egy a jármű szélvédője mögött, a visszapillantó tükör felett elhelyezett beltéri kamera kombinációja. Amíg az elülső kamera a megszokott módon az útra van irányítva, és adatokkal látja el a vezetést segítő rendszereket, egy másik kamera a belteret veszi, és a sofőrt tartja szemmel. Az ilyen típusú rendszer alapfeltétele annak, hogy automata vezetési funkcióval ellátott autók közlekedhessenek az utakon. Az automatizált vezetést csakis akkor lehet megvalósítani, ha az önvezetés és manuális vezetési módok közötti váltás biztonságosan és megbízhatóan történik. Fontos, hogy a sofőr számíthasson arra, hogy a jármű csak akkor adja át a vezetés felelősségét neki, amikor ő készen áll rá.