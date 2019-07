A felhővel beszélgető autók előzhetik meg a baleseteket

A konnektivitás napjainkban a mobilitás egyik legfontosabb mozgatórugója. Okos érzékelő-technológiák, mesterséges intelligencia, rendszerintegráció – ezek a legfőbb kutatási és fejlesztési területek a Continentalnál. Az egyértelmű, hogy az autó jelenleg a legnagyobb technológiai átalakuláson megy keresztül a több mint 130 évvel ezelőtti születése óta. Az okos kommunikáció kulcsszerepet kap: a járművek a felhőn keresztül kommunikálnak más járművekkel, az infrastruktúrával, az intelligens kereszteződésekkel, és okos utcai lámpákkal. Emellett a járművek egyre nagyobb mértékben képesek kommunikálni az őket vezető sofőrökkel is – és fordítva.



eHorizon: A jármű és a felhő együtt nagyobb biztonságot eredményez

A nagyobb biztonság elérése érdekében van miatt van egyre nagyobb igény az utakon és a vezetőfülkében használható okos koncepciókra. A Continental eHorizon funkciója is egy ilyen okos megoldás, amely lehetővé teszi a jármű számára, hogy nagyobb előrelátása legyen az úton. Az összehangolt érzékelőknek, adatfeldolgozásnak és asszisztencia-rendszereknek köszönhetően az autó pontosan tudja, hogy milyen sebességgel kell haladnia ahhoz, hogy biztonságos, ám mégis gyors utazást tegyen lehetővé, mivel tisztában van azzal, hogy mire számítson a következő útszakaszokon, és azzal, hogy milyenek lesznek az útfelületek körülményei.

Az eHorizon is a felhőben dolgozza fel a begyűjtött adatokat, amihez a mesterséges intelligencia segítségét is igénybe veszi, ezt követően pedig a releváns információt tartalmazó adatcsomagokat az adott útszakaszon haladó járműveknek továbbítja.

Az eHorizon által szolgáltatott információ nagy szerepet játszik egy másik Continental innováció esetében is, ami nem más, mint a PreviewESC, ami egy fékező funkció. Ahogy az eHorizon elküldi a kanyarodási görbe sugarát és a súrlódási együtthatót, a PreviewESC ezt összeveti a jármű aktuális sebességével. Amennyiben a jármű túl gyorsan halad ahhoz, hogy biztonságosan vegye be a következő kanyart, a PreviewESC automatikusan bekapcsolja a féket, hogy beállítsa az ideális sebességet. Az útbiztonsághoz hasonlóan fontos fejlesztés a Continental okos kereszteződése, melynek keretében kamerákkal, lidarokkal, radarokkal és egyéb okos érzékelőkkel szerelnek fel kockázatos kereszteződéseket, hogy a járművek és az infrastruktúra adatot cserélhessenek. A Continental ezeket az új technológiákat valós, belvárosi közlekedési szituációkban fogja tesztelni. Az Egyesült Államokban a Michigan államban található Auburn Hills, Kínában pedig Csangsa leszn a Continental Smart City pilot programjának helyszíne.

Mindebben a cég által fejlesztett okos utcai lámpák is fontos szerepet játszanak: az utcai világítás automatikus szabályozása mellett értékes forrásként szolgálnak a parkolóhely-kezelés és a forgalomáramlás-elemzés szempontjából is. Az intelligens utcai lámpák adatokat gyűjtenek be például a forgalom sűrűségéről, amiket aztán az intelligens kereszteződésnek továbbítanak. Ezeket az adatokat ezután a közlekedési lámpafények változtatásának vezérléséhez lehet használni, és így a járművek által kibocsátott emisszió és a kereszteződésekben töltött állásidő is csökkenthető. Az ehhez hasonló, hosszú távú tesztek különösen fontosak az önvezetés szempontjából, ezért látogatják éppen ezeket a kereszteződéseket a Continental az automata vezérelt járművekkel. Hiszen ha a sofőr keze nem kell többé, hogy a kormányon legyen, akkor a járművek közötti kifinomult kommunikáció ugyanolyan fontos lesz, mint az intelligens infrastruktúrával való kommunikáció.

Nagyobb kényelmet teremtő innovációk: természetes 3D műszerklaszter és okos hang-asszisztens

Korunk egyik legnagyobb kihívása az ember és gép közötti interakciót érintő új koncepciók kidolgozása. A legjobb példa a német vállalat szakértelmére ezen a területen a természetes 3D műszerklaszter, amit az amerikai Leia vállalattal fejlesztett ki közösen. Ez az innovatív Lightfield technológián alapuló vezetőfülke-koncepció eddig példátlan minőségben jeleníti meg a harmadik dimenziót az autóban. A 3D-effekt az autón belül bárhol látható, és nincs szükség hozzá kiegészítő felszerelésre, például 3D szemüvegekre. Az információ így rendkívül felhasználóbarát módon jelenik meg.

A kényelem és a természetes kommunikáció szintén kulcsfontosságú a Continental új interakciós rendszerének fejlesztése során. Az új okos hang-asszisztens sokkal „emberibb” módon kommunikál, mint a hasonló típusú hangaktivált digitális útitársak, amely így új szintre lépteti az emberek és a gépek közti kommunikációt a kényelem, a biztonság, és a hatékonyság szempontjából. A Continental folyamatosan olyan megoldásokat keres – és talál –, amelyekkel még tovább fejlesztheti az interakciónak ezt a formáját. Például a technológiai vállalat tovább fejleszti intelligens üvegvezérlés rendszerét is, egy új, folyékony kristálybevonat technológia segítségével például a panorámás tetőablakokat az eddiginél sokkal hatékonyabban lehet parancsszóra sötétíteni. A szélvédő egyes részeit árnyalni lehet, amikor szembe süt a nap, valamint a B oszlop mögötti ablakok is sötétíthetők, amivel nagyobb magánszféra biztosítható a hátsó üléseken. Az ablakok fűtőszálak nélkül, automatikusan fűthetők, sőt, még kijelző felületnek is használhatók.