Ezekkel az innovációkkal viszi előrébb az e-mobilitást a Continental

Nagy teljesítmény és kompakt méret sorozatgyártásra készen

Minderre egy jó példa az elektromos tengelyhajtás harmadik generációja, amivel a Continental a következő szintre lépteti ezt a technológiát. A vállalat a világ első teljesen integrált, magasfeszültségű, és sorozatgyártásra alkalmas tengelyhajtását hozta létre. Az elektromos motorok, a teljesítményelektronika, és a reduktor kompakt módon, egy burkolat alatt kapott helyet – ami jó példa a Continental mérnökeinek rendszereket érintő jártasságára. Az új folyadékhűtött meghajtó modul kevesebb, mint 80 kg-ot nyom, és két teljesítményi szintre képes, 120 és 150 kW-osra.

Különböző osztályú és koncepciójú járművek is elektrifikálhatóak az új tengelyhajtással. Egész pontosan az új meghajtó modult egy kis európai autó és több ázsiai márka által gyártott kompakt SUV is el fogja kezdeni használni még az év vége előtt. Emellett a német start-up cég, a Sono Motors által létrehozott Sion elektromos autóba is ez kerül majd. A Sion lesz az első olyan sorozatgyártott jármű, melynek karosszériája napelemes cellákat is tartalmazni fog, és olyan elektronikai kialakítással rendelkezik, amely képes a megosztással kapcsolatos koncepciókat is támogatni. Mindez azt mutatja be, hogy a Continental hogyan tudja technológiai szakértelmével előrébb vinni a környezetbarát meghajtást és a mobilitási koncepciókat.

A tisztán elektromos vezetés mostantól 48 voltos technológiával is lehetséges

A Continental a hibrid járművek számára is új technológiát kínál. A 48 voltos nagy teljesítményű meghajtási rendszer az első, amely lehetővé tudja tenni azt, hogy hosszabb távolságokat is tisztán elektromos meghajtással lehessen megtenni. Mindeddig a tisztán elektromos vezetést csak magasfeszültségű meghajtási rendszerekkel lehetett elérni, 48 voltos technológiával nem. A technológiai vállalat új hibridmeghajtása az elektromos motort, annak integrált teljesítményelektronikáját, valamint az akkumulátort kombinálja ahhoz, hogy akár 30 kW-os meghajtási teljesítményt hozzon létre. Az új technológia úgy növeli kétszeresére a korábbi elektromos berendezés teljesítményét, hogy telepítési kialakítása szinte semmit sem változik. Ez az innovatív csomag a hasonló, belsőégésű motorral felszerelt járművekhez képest 20%-kal csökkenti az üzemanyag használatot, és így a szén-dioxid kibocsátást is.

Az új teljesítményelektronika a hatékonyság és a vezetési élmény meggyőző kombinációja

Az elektromobilitás környezetbarát jellege a technológia fejlesztésének egyik fő mozgatórugója. A Continental teljesítményelektronikája egy olyan új típusú mikrochip technológiát kapott, amely akár a 650 amperes áramerősséget is lehetővé teszi – amire az autóiparban eddig nem volt példa! A vállalat az új fejlesztés hardverét és összes szoftverét a regensburgi és nürnbergi üzemeiben dolgozta ki. A technológia máris sorozatgyártás alatt van, sőt már az utakon is megtalálható, például egy sportos elektromos SUV, valamint annak egy sorozatgyártott elektromos autók számára létrehozott speciális autóverseny-sorozatban is szereplő versenyváltozata használja.