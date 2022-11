A D-vitamin a Covid-ot is kicselezi

Magyarországon az egyik legtöbb embert érintő egészségkockázat a D-vitamin-hiány, amely a téli időszak végére szinte minden magyart érint, de korábbi mérések szerint még a nyári időszakban is minden második magyar D-vitamin-szintje alacsonyabb az ajánlott értéknél. Több mint tíz éve, elsők között a világon, Magyarországon született olyan D-vitamin-beviteli ajánlás, amely az összes érintett orvosi szakterület hivatalos konszenzusán alapul.

Ezekben mind található D-vitamin. Fotó: Depositphotos Ezekben mind található D-vitamin. Fotó: Depositphotos

Ez az ajánlás 2022-ben a negyedik alkalommal frissült a legújabb tudományos eredmények alapján, a munkában kilenc hazai orvostársaság vett részt.

Az új ajánlás egyik legfontosabb megállapítása – amellett, hogy a lakosság túlnyomó többsége D-vitamin-hiányban szenved a téli időszak végére –, hogy Magyarországon az ideális D-vitamin-ellátottság fenntartásához elegendő márciustól októberig a végtagokat, a vállat és az arcot érő direkt napsugárzás – az UV-B sugárzás erősségétől függően napi 15–30 perces időtartamban.

Dr. Valkusz Zsuzsa, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika klinikai főorvosa és Dr. Lakatos Péter, a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinikájának igazgatóhelyettese szerint az idő azért fontos tényező – miközben azt természetesen senki nem javasolja, hogy hosszabb időt töltsünk a tűző nyári napon védelem nélkül –, mert a napvédő készítmények és naptejek gátolják az UV-B sugárzás bejutását a bőrbe, és így a D-vitamin termelést is.

Dr. Valkusz Zsuzsanna és Dr. Lakatos Péter. Fotó: IBSA Pharma Kft. Dr. Valkusz Zsuzsanna és Dr. Lakatos Péter. Fotó: IBSA Pharma Kft.

Az októbertől márciusig tartó időszakban ugyanakkor mindenkinek ajánlott a D3-vitamin-készítmények fogyasztása.

Az ajánlásban a felnőttek számára leírt napi 2000 NE-mennyiség élelmiszerből még kiegyensúlyozott táplálkozási szokásokkal sem biztosítható, mivel a szokásos magyarországi étrend alig tartalmaz D-vitamint, az ezzel reálisan bevihető mennyiség pedig mindössze napi 80 NE.

A D-vitamin valójában nem a vitaminok családjába tartozik, hanem a legősibb szteroidhormon, s ezeket az elővitaminokat a szervezetünk is termeli, a napsugárzás hatására pedig pluszmennyiség keletkezik a bőrünkben.

Kapcsolódó cikk Richter-vezér: "Kihúzták a lábunk alól a talajt" Negyedik alkalommal rendezett konferenciát a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége.

A D3-vitamin-készítmények körülbelül egy hónapig segítenek fenntartani a D-vitamin-szintet a téli időszakban. A D-vitamin termelés a korral csökken, és érdekesség, hogy meg is lehet mérni a D-vitamin szintünket.

A testben kimutatható normál érték 75 és 125 nmol/liter közötti.

Ez alatt D-vitamin-hiányról beszélhetünk, míg a felső érték felett a többletbevitelnek tudományosan már nincs kimutatható előnye a csontokra, a daganatkockázatok csökkentésére és a szénhidrát-anyagcserére sem. Viszont remek a csontritkulás megelőzésére, az immunrendszer harmonikus működéséhez, a vastagbélrák megelőzésében, kiemelkedőek a nőgyógyászati vonatkozásai a nők minden életkorában, illetve olyan kórképeknél, mint a meddőség, az endometriózis, vagy a policisztás ovárium-szindróma.

Nem kéne annyit költeni betegségre, ha szednénk

„250 millió forintot meg lehetne spórolni, ha a magyar lakosság nem lenne D-vitamin hiányos” – emelte ki Dr. Lakatos Péter, aki arról is beszélt, hogy az összes combnyaktörés esetében súlyosan D-vitamin hiányos emberekről van szó. Évente 15-17 ezer eset történik Magyarországon, ennek 30 százalékában egy éven belül halálhoz vezet, hogy a baleset után valaki ágyba kényszerül.

De pajzsmirigy-betegeknél, veseelégtelenség és cukorbetegség esetén is igen hasznos a D-vitamin. Azt a példát is Lakatos doktor említi, hogy a finn gyerekeknek régen 4000 NE-nyi csukamájolajat adtak, amit amerikai javaslatra lecsökkentettek. Ezek után vették észre, hogy ugrásszerűen megnőtt a gyerekkori cukorbetegek száma, így visszaálltak a magas bevitelre.

Az új formátum, a nyelvre helyezett lapocska pedig azért innovatív, mert kikerüli a májat, azaz nem veszít hatékonyságából az emésztőrendszeren keresztül vándorolva, hanem egyből a véráramba kerül a D-vitamin.

A D-vitamin életkoronkénti ajánlott dózisa. Fotó: IBSA Pharma Kft. A D-vitamin életkoronkénti ajánlott dózisa. Fotó: IBSA Pharma Kft.

Arról is szó esett a tájékoztatón, hogy a Covid-túlélési görbéje sokkal jobb a D-vitamint szedőknek, mint azoknak, akik nem szednek. Pedig nem is szükséges naponta beszedni, akár havonta is lehet egy nagyobb dózist bejuttatása a szervezetbe, mert mivel zsírban oldódik, elraktározza a szervezet. Aki még tudatosabb, az még magnéziummal is megsegíti a D-vitamin felszívódását.

A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy megbízható D-vitamin terméket vásároljunk. Fontos tudni, hogy a gyógyszergyártók D-vitamin készítményei biztos, hogy tartalmazzák a megadott mennyiséget, míg a táplálékkiegészítőket gyártó cégek termékei közül körültekintően válasszunk.