A várólista csökkenését várják a csúcstechnológiás robottól

Fontos, hogy ROSA® semmilyen beavatkozást nem végez önállóan, az operáció során minden döntést a műtétet vezető sebész hoz meg, így arról is dönthet, hogy felülbírálja a robot egy-egy javaslatát – tette hozzá a szakember.

A robot asszisztálásával végzett operációknál nem csupán a protézis elhelyezkedése lesz precízebb, de a műtéti terhelés is kisebb. Az új robotasszisztált térdprotézis-beültetéssel gyorsabb a felépülés és hatékonyabb a rehabilitáció.

A világszerte már több mint 1500 helyen alkalmazott ROSA® rendkívül precíz, és a végeredmény szempontjából rendkívül fontos milliméter- és fokeltéréseket is képes pontosan meghatározni, illetve korrigálni operáció közben. A robotasszisztens klinikai vizsgálatokkal mérhető segítséget jelent a szalagok műtét közbeni beállításában, ami hozzájárul a mozgásfunkció minél sikeresebb visszaállításához.

Az orvosok 80 százaléka nem műt eleget, ezért aztán még pénz is marad a kasszában.

A tapasztalatok és pozitív visszajelzések igen meggyőzőek, ezért várhatóan 2025 közepétől a csípő-, majd 2026 elejétől a vállprotézisekhez is használni fogjuk a robotasszisztenciát” – tette hozzá.

„A robotasszisztált protézisműtétekkel tulajdonképpen új korszak kezdődött a szakmában: a páciensek régebben külföldre mentek a csúcstechnológiás műtétekért, most hozzánk jönnek külföldről ugyanezért – hangsúlyozta dr. Knoll Zsolt PhD, az Ortopéd Robotsebészeti Centrum vezetője, az EMINEO Magánkórház alapító orvosigazgatója.

Az egyre növekvő igények kielégítésére jövőre már több mint 300 térdprotézisműtét elvégzését tervezik a centrum sebészei, akik az új technológia segítségével olyan ritka műtéteket is képesek elvégezni, mint az egyidejű kétoldali térdprotézis-beültetés.

„Az EMINEO ortopéd robotsebészeti centruma 11 certifikált sebésszel európai szinten is kuriózumnak számít a ROSA® robotot alkalmazó klinikák között, és egyértelművé teszi, hogy az EMINEO jelentős humánkapacitás-fejlesztéssel készül a robottámogatott ortopédiai műtétek térnyerésére. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a ROSA® ortopédiai robotasszisztens megjelenésével hozzájárulhatunk a hazai egészségügyi ellátás színvonalának emeléséhez” – fogalmazott Mészáros Márton, a Comesa Budapest Kft., a Zimmer Biomet eszközök hazai kizárólagos forgalmazójának ügyvezetője a szerdai sajtótájékozatón.

