Bajban a koraszülöttmentés? Pénzszűke miatt eredménytelen lett a feladatra kiírt közbeszerzés

Erre a feladatra csak egyetlen ajánlat érkezett be, a Peter Cerny Alapítványé, amit nem fogadtak el. A 35 éves alapítvány egyik mentőautója nemrégiben épp tönkrement, ezért a mindennapi feladatok mellett most egy új mentőautóra gyűjtenek, és várják a lakosság felajánlásait.

A közbeszerzés egyik részében az OMSZ évi 2870 esetre (ezt a korábbi évek átlag esetszámai alapján számolták ki) és a 6000 gramm alatti súlyú, 60 centiméternél kisebb, kritikus állapotú kora- és újszülöttek ellátására keresett szolgáltatót, amihez legalább 1 darab 24 órás teljes felszerelésű, szaknyelven neonatológiai rohamkocsi, valamint 1 darab 24 órás szállító neonatológiai mentőgépkocsi (szállító) is szükséges az ország számos pontján, köztük Budapesten.

Mindenesetre az előző közbeszerzési eljárás metódusa is hasonló volt, ott sem sikerült elsőre megállapodni. Végül a 2021-ben koraszülöttmentésre megkötött OMSZ-szerződés a Peter Cerny Alapítvánnyal 1,336 milliárd forintra szólt, a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítvánnyal pedig 2,66 milliárd forintról állapodtak meg.

„Az Országos Mentőszolgálat az újabb közbeszerzési eljárás megindítása érdekében a szükséges intézkedések megtételéről haladéktalanul gondoskodott, a koraszülöttmentés az új közbeszerzés sikeres lefolytatásáig is zavartalan marad” – válaszolta kérdésünkre Győrfi Pál kommunikációs vezető.

Az ok prózai: még a legalacsonyabb árú ajánlathoz is kevés volt a pénz.

Nemrégiben két közbeszerzési eljárást is kiírt az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) koraszülöttmentési szolgáltatásra, 2 éves időtartamra, ám mindkét kiírást eredménytelenné nyilvánították október 24-én.

Kevesen tudják, hogy évente átlagban 80 ezer újszülött jön a világra Magyarországon, ezeknek körülbelül 8,5 százaléka koraszülött. Az ő mentésük és szállításuk kiemelt feladat, amely a Nemzeti Fejlesztési Tervben is szerepel. A csecsemőhalálozás csökkentése olyan cél, amelyet pénzhiány miatt nem lehet elodázni, Magyarország ugyanis a 4. legrosszabb helyen áll Európában – áll a Pécsi Gyermekklinikán működő Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány honlapján, amely 2004 novembere óta a Dél-Dunántúlon kizárólagos hatáskörrel végzi a koraszülött és beteg újszülöttek sürgősségi ellátását és szállítását.

