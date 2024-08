Bejelentették: Európában is megjelent a majomhimlő fertőzőbb variánsa

Svédországban is megjelent az mpox (korábbi nevén majomhimlő) fertőzőbb változata. Ez az első alkalom, hogy Afrikán kívül bukkant fel a vírusfertőzésnek ez a variánsa. Az érintett személy Afrikában fertőződött meg, egy járvány sújtotta területen.

Csütörtökön az Egészségügyi Világszervezet (WHO) két éven belül másodszor nyilvánította globális közegészségügyi vészhelyzetnek az mpoxot, miután a Kongói Demokratikus Köztársaságban kitört járvány más országokra is átterjedt.

Már Európában is előfordulhat az mpox.

Fotó: Pixabay

Idén egy kongói bányászvárosban jelent meg az mpox halálosabb formája, amely a fertőzöttek akár 10 százalékánál is halált okozhat és könnyebben terjedhet a korábbi variánsoknál. A himlő többnyire fertőzött emberekkel való szoros érintkezés útján terjed, többek között szexuális úton. A WHO szerint idén több mint 14 000 megbetegedés és 524 haláleset történt Afrika több mint egy tucat országában, ami már most meghaladja a tavalyi adatokat.

Kapcsolódó cikk Vészhelyzet Afrikában – rendkívüli államfői találkozót hívnak össze Az Mpox-járvány Afrikát a közegészségügyi vészhelyzet kihirdetésére kényszerítheti, mert durván megugrott a betegek száma.

Kire lehet veszélyes?

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője csütörtök este az ATV-ben arról beszélt: a WHO vészhelyzeti kihirdetésének hátterében anyagi okok állnak: „Azokban az országokban, ahol egészségügyi vészhelyzetet hirdettek ki, sokkal könnyebb forrásokhoz jutni, sokkal könnyebb védőoltáshoz jutni.” Kiemelte, hogy Kongónak 10 millió adag vakcinára lenne szüksége, miközben jelenleg csak 200 ezer adag áll rendelkezésre. Az oltások elsősorban a rizikócsoportok számára érhetők el, és azoknak javasolt, akik kapcsolatba kerülhetnek a fertőzöttekkel.

Kapcsolódó cikk Uniós vakcinákat kap Afrika a majomhimlő ellen Az Európai Unió több mint 175 ezer vakcinát adományoz az afrikai járványügyi központnak.

Bár a majomhimlő veszélyes lehet, Szlávik hangsúlyozta, hogy a betegség súlyos formái általában csak gyermekeknél és immunhiányos betegeknél fordulnak elő.