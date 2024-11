Ettől igazán elszégyellhetné magát Pintér Sándor

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Túléli Budapest a következő öt évet is kormánytámogatás nélkül? Milyen kapcsolatot lehet kialakítani a Fidesszel, Magyar Péterrel és Karácsony Gergellyel? Online Klasszis Klub élőben Vitézy Dáviddal!

Szemészeti kezelésekre például több mint nyolcmilliárd forintot költöttek tavaly Magyarországon a rövid- és távollátók arra, hogy lézeres beavatkozással megszabadulhassanak a szemüvegeiktől. Ez az eljárás csak a magánszolgáltatóknál érhető el, a műtét szemenként 159 ezer forinttól akár 487 ezer is lehet. Az egyre dráguló, éleslátáshoz szükséges eszközök mellett a lézeres műtét költségei három-négy év alatt megtérülhet.

Kapcsolódó cikk Már robotok operálnak a hazai magánegészségügyben is Elsőként a hazai magánegészségügyben: robotsebészet a legmagasabb minőségben. Egymilliárdos beruházással fejleszti sebészeti osztályát a Wáberer Medical Center.

A cike szerint az utóbbi időben egyre inkább azok a páciensek fordulnak magánorvoshoz, akik nem jutnak be az állami rendelőbe, kórházba. Mint írják, a Szinapszis Piackutató és Tanácsadó Kft. három év méri a magánegészségügyben egyebek mellett a lakosság költéseit. Adataik szerint a háztartások évente 360 ezer forintot költenek egészségügyre, ebből 44 ezer forintot a magánszolgáltatóknál költenek el. Az előző évekhez képest ez az összeg 2024-ben sem nőtt.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!