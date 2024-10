Hivatalos: Pintér Sándorék jóval több kórház élére keresnek új főigazgatókat

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Az új kórházigazgatók megtalálása azért sem könnyű, mert a kiválasztott vezetőknek a Belügyminisztérium bentlakásos kiképzésén is részt kell venniük . A remeteszőlősi Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Rendőrképző Akadémián - ahol normális körülmények közt például utcai rendőrjárőröket, erdészeti szakembereket, mezőöröket, és hivatásos vadászokat is képeznek -, 30 napos tanfolyamot kell elvégezniük a kiválasztott kórházigazgatóknak.

Bár kijelentette, hogy kórházbezárásokra nem leszükség, ezen a konferencián azt is bevallotta, hogy bizony mégis kevesebb egészségügyi intézményre kell szűkíteni a rendszert.

Azt is hozzátették, hogy

A Szolnoki MÁV Kórház élére is keresők az új főigazgatót Fotó: Youtube

