Itt az Országos Mentőszolgálat reakciója az ügyeleti kritikákra

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Közleményük szerint 2023. február elsején Hajdú-Bihar vármegyében indult egységes rendszerhez az ország 18 másik vármegyéje és október elsejétől Budapest is csatlakozott, a működés mindenhol zavartalan. Jellemzően enyhébb egészségügyi problémákra az esetek több mint 90 százalékában az ügyeleti ellátás megfelelő megoldást jelentett, 87 ezer beteget kellett további szakellátásra vagy kórházi felvételre küldeni. Több mint 92 ezer esetben a telefonos tanácsadás elegendőnek bizonyult, több mint 810 ezer beteget valamelyik ügyeleti telephelyen részesítettek ellátásban, 64 ezer beteghez pedig ügyeleti kocsit küldtek és a lakásukon látták el őket. Az alapellátási ügyeletben ellátottak 36 százaléka gyermek, illetve 18 éven aluli fiatal volt.

Rámutattak arra is, hogy a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ folyamatosan szakmai felügyeletet gyakorol a hatáskörébe tartozó egészségügyi szolgáltatók működése felett, függetlenül a szolgáltató működési formájától, a fenntartó személyétől, illetve attól, hogy a szolgáltató közfinanszírozott vagy magánszolgálatást nyújt. A rendszer megfelelő és biztonságos működését bizonyítja, hogy október 23-ra meghaladta a 960 ezret az Országos Mentőszolgálat egységes alapellátási ügyeleti rendszerében ellátott betegek száma Magyarországon - írták.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!