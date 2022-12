Január 1-jétől kettészedik a Honvédkórházat - mire számíthatnak a páciensek?

Külön szolgáltató a civileknek, külön a honvédségnek

Január 1-jével átalakul a Magyar Honvédség Egészségügyi Központjának működése: a központ részeként működő Honvédkórház ellátási feladatainak döntő részét új egészségügyi szolgáltatóként az Észak-Pesti Centrumkórház - Honvédkórház veszi át - közölte a Honvédelmi Minisztérium.

Azt írták, az újonnan létrejövő szervezet tevékenységét a belügyminiszter, mint a kormány egészségügyért felelős tagja irányítja majd.

A HM tájékoztatása szerint a civil egészségügyi ellátáshoz kötődő személyi állomány és a kapcsolódó infrastruktúra is átkerül az Észak-Pesti Centrumkórház - Honvédkórházhoz, így a gyógyító tevékenység folyamatossága is garantált. Közölték: az új intézmény január 1-től átveszi a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ korábbi területi ellátási kötelezettségét, illetve továbbra is ellátja a honvédelmi rendszerhez kötődő igényjogosultakat.

A Honvédkórház épülete. Fotó: Wikimedia Commons

Az MTI által idézett tájékoztatás szerint az átalakítások után a Magyar Honvédség szervezeteként fennmarad a Magyar Honvédség Egészségügyi Központja. "Annak érdekében, hogy a védelemegészségügy jelenleg is meglévő magas szakmai színvonalának további fejlesztése is biztosított legyen, a honvédelmi miniszter 2022. decemberében döntött az egészségügyi munkakörű katonák és honvédelmi alkalmazottak által betöltött beosztások és munkakörök meghatározásáról, amelyek szükségesek a Magyar Honvédség egészségügyi feladatai zavartalan ellátásához" - jegyezték meg.

Mint írták, a Magyar Honvédség a jövőben is támogatja a civil egészségügyi ellátást, így az egészségügyi munkakörű katonák a továbbiakban is segítik az Észak-Pesti Centrumkórház - Honvédkórház feladatainak ellátását.

Az átalakítás egyszerre szolgálja a civil egészségügy megerősítését és a honvédelmi haderőfejlesztési program keretében a védelemegészségügy reagálóképességének fokozását, továbbá a hazánk által, a NATO irányába a katonaegészségügy terén tett vállalások teljesítését, az úgynevezett ROLE képességek kialakítását, továbbfejlesztését nagyban szolgálja - közölte a honvédelmi tárca.

Népszava: a dolgozók szinte semmit sem tudnak a folytatásról

A Népszava a témával foglalkozó cikkében arról is ír: a dolgozók számára is új helyzetről eddig csak a katonai státuszban foglalkoztattak kaptak tájékoztatást, ám ők ennek tartalmáról nem beszélhetnek. A honvédségi civil alkalmazottak még az utolsó munkanapon sem tudtak részleteket a rájuk váró változásokról.

Egy bő fél napig nem fogadnak új beteget

A betegek legelőbb azt fogják érzeni a váltásból, hogy január elsején 12 órától másnap reggel hatig szünetel a betegfelvétel, a sürgősségi ellátás az intézményben. Ezalatt a 18 óra alatt állítják üzembe az újonnan felálló Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház informatikai rendszerét. A bennfekvőket ezalatt is ellátják. Az esetleges új betegeket a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) átirányítja más intézményekhez, így több mint egy tucat kórház között osztja szét.

Akikhez mentőt hívnak, azoknak az NNK utasítása alapján az Országos Mentőszolgálat diszpécsere talál majd ellátót. Akik maguk mennének valamilyen szakrendelésre, vagy sürgősségi ellátásért, azok a háziorvosuknál érdeklődhetnek, hogy melyik kórházat jelölték ki az ellátásukra - igaz, a páciensnek előbb diagnosztizálnia kell a maga baját, hogy tudja, hol ígérnek neki arra ellátást, írja a Népszava.