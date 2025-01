Jöhetnek a patikai oltások

Januárban indulhat az Orbán-kormánnyal a tárgyalás, a gyógyszertámogatási rendszer átalakítása is napirendre kerülhet – mondta Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke a Népszavának, aki arról is beszélt, továbbra sem vetették el a patikai oltópontok létrehozásának tervét.

A közelmúltban nagy port kavart a Ventolin nevű, asztmás gyermekek fulladásos rohamait enyhítő gyógyszer támogatásának megszűnése. Hankó elmondta, hogy bár ez sokként hatott a szülőkre, a patikákban tudtak támogatott helyettesítő készítményt ajánlani a hat éven felülieknek. Az elnök hangsúlyozta, hogy a támogatások változása folyamatos, de szerencsére nem túl gyakori jelenség.

Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke

Fotó: Youtube

A gyógyszertámogatási rendszer átfogó reformjára vonatkozóan Hankó optimista. Véleménye szerint olyan változás is elképzelhető, amely nem növelné sem a betegek, sem a társadalombiztosítás terheit.

Az elnök kiemelte, hogy az elmúlt években egyre kevesebb gyógyszer fogyott, miközben az állami támogatások összege nőtt.

2019 és 2023 között a támogatott szerekből 11 millió dobozzal kevesebbet vittek haza a betegek, ugyanezen idő alatt az egészségbiztosító támogatásra kifizetett költsége 119 milliárddal nőtt - mutatott rá Hankó.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara átfogó javaslatcsomagot nyújtott be a Belügyminisztériumnak, amelyben többek között a gyógyszertárak tulajdonlásával és működőképességével kapcsolatos szabályok pontosítását kérték. Hankó szerint a jelenlegi árrés-szabályozás miatt a kisebb települések patikái nehéz helyzetben vannak, és sokan kénytelenek bezárni.

Hankó Zoltán arról is beszél az interjúben, hogy először 2015-ben ment be a minisztériumba azért, hogy az influenza elleni védőoltások beadásában részt vehessenek a patikák. Azt mondták, hogy nem időszerű és ezt az ügyet az akkori orvosi kamara sem támogatta. A Covid-járvány elején újra szóba került. Jelezte ekkor is, hogy milyen jogszabályokra lenne ehhez szükség, ám a téma ismét lekerült napirendről. A Covid-járvány vége felé Müller Cecília országos tiszti főorvosnál ismét kezdeményezték a patikai oltások lehetőségét. Ő akkor rábólintott, és megkezdődött a patikai vakcinációs irányelv kidolgozása