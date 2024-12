Kunetz Zsombor szerint rejtély, mire kapott az OMSZ megint milliókat

„Azzal büszkélkedik az Országos Mentőszolgálat, hogy uniós forrásból ismét kaptak 236,84 millió forinttámogatást a „Mentésirányítási rendszer fejlesztés előkészítésének feladatai 2.0” projektjükre. Ám a honlapjuk alapján a projekt 2023. november 1-én indult és 2024. október 31-én lezárult" – írja Kunetz.

Hozzáteszi:

"Attól most tekintsünk el, hogy a pályázati adatlapon és a pályázati portálon egészen más összeg szerepel, amely közel 10 millióval kevesebb, meg attól is, hogy az utolsó kifizetés az adatlap szerint már februárban megtörtént és a projekt befejezése szeptember végén be kellett, hogy fejeződjön, így ennek valamiféle eredménye mára már látszódnia kellene.

De attól ne tekintsünk el, hogy az Országos Mentőszolgálat már 2021-ben ugyanígy kapott 178 millió forintot, a Mentésirányítási rendszer fejlesztés előkészítésének feladataira".

Kunetz fel is sorolja, elméletileg mire kapta a pénzt az OMSZ, de véleménye szerint a támogatásból erre futotta:

az idős elavult rendszerek Toi-Toi wc-re való cseréjére

az orvosszakmai irányítás káoszra cserélésére, a mentésirányítás rendszerének bedöntésére, ahol az azonnali P1-P2-es feladatok tömkelege várakozik egy adott időpillanatban, akár órákig,

az információbiztonsági funkciók fejlesztése, amely pedig, olyan hihetetlen eredményeket ért el, mint a regnáló hatalommal szembeni politikai ellenfél szigorúan védett egészségügyi adatainak kiszivárogtatása, a sajtónak kiadása, azaz bűncselekmény elkövetése.

Ezt sikerült összehoznia az Országos Mentőszolgálatnak 178 millióból, most kaptak még 228 milliót – írja értetlenkedésének hangot adva a szakértő.