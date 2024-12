Lehangoló hír érkezett a súlycsökkentő gyógyszerek „csodatévő” hatásáról

A súlycsökkentő készítményeknek az a hatásmechanizmusuk, hogy a jóllakottság érzetét keltik. A velük kapcsolatos szakirodalomban viszonylag kevés figyelmet kapnak azok az esetek, amikor ez nem működik. Ugyanakkor az elhízással foglalkozó szakértők szerint ez nem ritka, hiszen minden ötödik páciensből egy esetén hatástalanok lehetnek a súlycsökkentő gyógyszerek. Van olyan orvos, aki felhívja a figyelmet arra, hogy az elhízás és annak elkerülése valójában az emberek fejében dől el. Így többféle módon befolyásolhatja a viselkedésüket. Az egyik módszer, amivel ki lehet védeni ezt, az lehet, hogy a páciens másik súlycsökkentő készítményre vált. Griffin is ezt tette, az Eli Lilly készítményét kezdte beadatni magának, amivel három hónap alatt 3,5 kilót adott le.

Az Associated Press hírügynökség megszólaltatta a 38 éves Danielle Griffint, aki lehangoló tapasztalatokról számolt be. E szerint sikerült elérnie, hogy a Novo Nordisk Wegovy gyógyszerét receptre felíva kapja meg és saját részét fedezte az egyéni egészségbiztosítása. Ezek hiánya sokak esetén lehetetlenné teszi a gyógyszerkúrát, mert a páciens nem tudja kifizetni a készítmény magas árát. Griffin másfél éven keresztül szedte a sláger gyógyszert, ám mindössze hat kilogrammot fogyott. Állítása szerint minden egyéb követelményt teljesített. Diétásan étkezett, rendszeresen mozgott, sok folyadékot ivott, ám hiába. Ezt érthetően meglehetősen elkeserítőnek tartja.

