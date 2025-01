Orbán Viktor: „Ez nem a gyávák klubja, a harcosok klubja” – reagált Karácsony Gergely

„Most, hogy a kormány önmagát fényezi a szörnyű Covid járvány évfordulóján, újra felidézem én is a történetet, amiben összesűrűsödik ennek a kormánynak a hozzáállása járványhoz, az önkormányzatokhoz, de leginkább: az emberséghez. A miniszterelnök akkor, 5 éve itt a Facebookon jelentette be, hogy az önkormányzatok a húsvéti szünetre való felkészülésben külön jogosítványokat kapnak a kijárási korlátozásokkal kapcsolatosan. Vártuk egész délután. Azután 23 óra 05 perckor kijött a rendelet, amelyet másnaptól, vagyis nem egészen egy óra múlva már érvényesíteni kellett. És ami arról szólt: azt csináltok, amit akartok. A fő különbség a kormányzati és a budapesti járványkezelés között, hogy a kormány nem egészségügyi, hanem politikai járványkezelést végzett. Mi Budapesten az emberre, csakis az emberre koncentráltunk. A budapesti Covid-járvány alatt világossá vált, hogy az önkormányzatok valódi kihívást jelentenek a kormány számára, mert jobban teljesítenek. Szerintem akkor döntötte el a miniszterelnök, hogy inkább legyalulja a teljes önkormányzati szektort.”

Orbán beszédére (is) Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-oldalán ekként reagált:

