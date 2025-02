Rákgyógyszerek követhetik a koronavírus elleni oltást

Ezek nem lennének, ha a sikeres covidvakcina fejlesztése nem történik meg. A kutatók abban reménykednek, hogy lesznek olyan új vakcinák vagy egyéb gyógyszerek, amelyeket ennek a sikernek a következtében fejlesztenek ki. Pardi Norbert jelenleg a saját laboratóriumát vezeti Philadelphiában, ahol vakcinák fejlesztésével foglalkoznak. Részben olyan fertőző betegségek ellen keresnek megoldásokat, mint az influenza, de vannak eredményeik az mRNS-alapú rákvakcinák területén is.

Természetesen ízléstelen dolog lenne úgy fogalmazni, hogy nekünk jól jött a járvány, hiszen rengeteg ember halt meg közvetett vagy közvetlen módon a covid miatt. Az viszont tény, hogy az mRNS technológia bizonyította a hasznosságát, és óriási források áramlanak az ilyen irányú fejlesztésekbe – felelte a kutató. Elmondása szerint ő is könnyebben szerez pályázatokon kutatási pénzt, mert a technológia bizonyította, hogy működik emberben is. A gyógyszercégeknek masszív bevételük lett az mRNS-vakcinákból. Ennek jelentős részét visszaforgatják a kutatásokba, így nem évi 5-6, hanem 40-50-100 klinikai vizsgálat folyik mRNS-alapú készítményekkel.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!